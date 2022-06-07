انت الان تتابع تفاصيل خبر ببيان رسمي.. سارة الطباخ تنفي تصريحات محمد الشرنوبي: " إيرث برودكشن المسئولة عن أعماله" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /702792/ببيان-رسمي-سارة-الطباخ-تنفي-تصريحات-محمد-الشرنوبي--إيرث-برودكشن-المسئولة-عن-أعماله

أصدرت المنتجة سارة الطباخ بيان تنفي خلاله تصريحات الفنان محمد الشرنوبي الذي أصدره منذ قليل، مؤكدا أنه صدر الحكم في قضيتهما لصالحه وأصبح حر من إيرث برودكشن.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير بيان جديد في قضية سارة الطباخ ومحمد الشرنوبي

وجاء بيان سارة الطباخ مؤكدا بـأن المحكمة حكم بقبول الاستئناف التي أصدرته شركة ايرث برودكشن على الحكم الصادر مؤخرا، وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بانتهاء العقد المؤرخ 1/9/2017 اعتبارا من تاريخ إنشاء الشركة فى 23/5/2018 و ذلك على النحو المبين بأسباب الحكم مع إلزام المستأنف بالمصروفات عن درجتى التقاضى.

بيان سارة الطباخ

وتابع البيان: لذلك نؤكد للجميع أن جميع الحقوق و الالتزامات المترتبة على العقد المحرر بين المنتجة سارة الطباخ و محمد الشرنوبى قد تم تحويلها بكل ما لها و ما عليها من التزامات للشركة والتى تمثلها المنتجة سارة الطباخ، ومن ثم فإن الشركة هى ما زالت الوكيل الحصرى لأعمال محمد الشرنوبى طبقا للعقد وما جاء بالحكم سالف البيان.

ايرث برودكشن المسؤولة عن أعمال محمد الشرنوبي

وأكد البيان: يعتبر هذا الحكم حاسما للنزاع بين الشرنوبى وسارة ويحسم الصراع الدائر بين ما يقرب من ثلاث سنوات لصالح سارة الطباخ ولايجوز لأى جهة أن تسمح له بالعمل إلا بموافقة سارة الطباخ، وبالتالى حسمت الأخيرة الصراع ولذلك سوف تتحرك ضده فى النقابات الفنية لإيقافه عن العمل وتطالبه بتنفيذ الحكم ، وإعادة كافة المبالغ المادية التى تقاضاها خلال عمله فى الأعوام السابقة بعيدا عن الشركة.

محمد الشرنوبي يحصل على حريته

وكان قد أعرب الفنان محمد الشرنوبي في الساعات القليلة الماضية حصوله على حريته من شركة ايرث برودكشين بعد صدور الحكم لصالحه، فقال: “‎انا بقيت حر ... الحمدلله بعد ٣ سنين من النزاعات القضائية؛ والإساءة لسمعتى و تعطيل عملي، حكمت المحكمه لصالحي بانهاء عقدي مع شركة ايرث برودكشن للانتاج بحكم نهائي و مليش اي علاقة ولا اي صلة تربطني بهذه الشركة وأي محاولات من الشركة بعد كده أنها تطلع بيانات أو تكلم شركات أن مش من حقكم تتعاقدوا مع شرنوبي هي محاولات بائسة وغير قانونية.. استنوني قريب بحضر حاجات لذيذة”.