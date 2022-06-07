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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /702791/عدلي-القيعي-السنغال-انسحبت-من-استضافة-نهائي-أفريقيا-باتفاق-سياسي

قال عدلي القيعي، مدير التعاقدات الأسبق بالنادي الأهلي، إن انسحاب السنغال من تنظيم نهائي دوري أبطال أفريقيا كان بمقابل وباتفاق سياسي، حيث تم الاتفاق على انسحاب السنغال ومقابل ذلك يتم تخفيف العقوبات عليها المتعلقة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، وما يتعلق بمباراة مصر.

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وأضاف "القيعي"، خلال استضافته في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن ما قام به اتحاد الكرة بعدم تنظيم نهائي دوري أبطال أفريقيا مقصود ومتعمد وليس سهوًا مثلما صرحوا.

عدلي القيعي: نظام الكرة في مصر يغير كل عام

وتابع مدير التعاقدات الأسبق بالنادي الأهلي أن نظام الكرة في مصر يُغير كل عام بدون أي سبب واضح، وهذا واحد من أسباب انحدار الكرة المصرية في الوقت الحالي.

وشهدت الأسابيع الماضية حالة من الجدل في الوسط الرياضي بعدما أعلن الاتحاد الأفريقي استضافة المغرب لنهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد وصول نادي الوداد للمباراة النهائي، واشتعل الأمر أكثر بعد فوز الوداد باللقب.

وكان محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قد أعلن عن مؤتمر صحفي السبت المقبل للحديث عن كافة الأحداث الخاصة بنهائي دوري أبطال أفريقيا، وما شهدته البعثة خلال تواجدها في المغرب.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نادي مصر السلوم في دور الـ 32 من كأس مصر من الموسم الجديد يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء، في المباراة التي يستضيفها ستاد السلام.

ويطمح النادي الأهلي لمصالحة جماهيره عن الهزيمة في بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام نادي الوداد بهدفين دون رد، ليخسر اللقب الأفريقي، بعد الحفاظ عليه لعامين على التوالي، وسط انتقادات شديدة اللهجة للمدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.