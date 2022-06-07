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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /702789/عدلي-القيعي-هاني-أبو-ريدة-المحرك-الأساسي-للكرة-المصرية

قال المهندس عدلي القيعي، مدير التعاقدات الأسبق في النادي الأهلي، إن كرة القدم في مصر تعيش حالة من الفوضى وهي التي تقتل الإبداع، ولا أحد يريد إعطاء الرياضة حقها في مصر، موضحا أن المسؤولين عن كرة القدم الآن يتحدثون عن تغيير قوانين كل عام وهذا غير طبيعي، "عاوزين يغيروا عدد الأجانب في كل نادي، طيب والتعاقدات اللي عملتها مع اللاعيبة مين هيلتزم بيها".

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وأضاف "القيعي"، خلال استضافته في برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، والذي يُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن تغيير الأنظمة واللوائح كل فترة سبب من أسباب تراجع الكرة المصرية بسبب عدم التخطيط، مشددا على أنه يجب أن يكون هناك تخطيط حقيقي للكرة المصرية.

عدلي القيعي: غير راضي عن أداء منتخب مصر

وتابع أنه غير راضي تماما عن أداء منتخب مصر لكرة مصر، محملا ذلك إلى سوء التخطيط والفوضى التي تشهدها الكرة المصرية، "شيء طبيعي تشوف مصر بالمنظر ده، مفيش تخطيط طوال السنين اللي فاتت عاوز المنتخب يبقى كويس ازاي".

وأردف أن بعض الكوادر المصرية التي تعلمت بالخارج لا تريد أن تفيد بلدها بتلك الخبرات، وهذا أمر محزن جدا للأسف.

وواصل أن هاني أبو ريدة هو المحرك الأساسي للكرة المصرية، "كأنه بيلعب بالمناصب كالعرائس الراقصة، هو اللي بيحط اتحاد الكرة وبيحط كل حاجة، كل أعضاء الاتحاد الأفريقي تورطوا في قضايا فساد عدا هاني أبو ريدة".