انت الان تتابع تفاصيل خبر "حد مسيطر عليها".. تطورات أزمة رشوان توفيق مع ابنته حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /702787/حد-مسيطر-عليها-تطورات-أزمة-رشوان-توفيق-مع-ابنته

تواصل أزمة الفنان القدير رشوان توفيق مع ابنته أية التي قامت برفع قضية عليه رغم كبر سنه بسبب الورث، إثارة الجدل وحيرة الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تطورات قضية رشوان توفيق مع ابنته

وكشف رشوان توفيق تطورات جديدة عن تلك الأزمة التي شدتها السوشيال ميديا في الفترة الماضية بينه وبينه ابنته، فقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج «مصر جديدة»: “في قوة مسيطرة عليها ومضغوط عليها بشكل لايوصف والأمر بقى عند القضاء دلوقتي وكلامي هقوله قدامهم”.

الفنان رشوان توفيق يفوز بجائزة الدولة التقديرية

هذا وفاز الفنان رشوان توفيق بجائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون، وذلك بتكريم من وزيرة الثقافة، الدكتورة ايناس عبد الدايم ورئيس المجلس الاعلى للثقافة وأتى ذلك بعد الإجتماع الذي تم عقده مع الدكتور هشام عزمى امين عام المجلس الاعلى للثقافة وأعضاء المجلس لإجراء التصويت الإليكترونى على الجوائز بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

إقرأ أيضا: "بقيت حر بعد ٣ سنين من النزاعات والإساءة لسمعتي".. محمد الشرنوبي يعلن انتهاء أزمته

الفنان رشوان توفيق في رمضان 2022

جدير بالذكر، أنه رغم مرضه وأزمته الشديدة مع ابنته الا أنه شارك الفنان رشوان توفيق في السباق الرمضاني 2022 كضيف شرف، من خلال مسلسل “انحراف” بجانب الفنانة المتألقة روجينا.

وتوجهت روجينا برسالة شكر له على أداء هذا الدور بجانبها، فقالت: “الفنان العظيم القدير رشوان توفيق دمت في أحسن صحة ودام عطائه، هو نور في أي مكان لأن النور مصدره قلبه.. فنان من طراز خاص إخلاصه في الفن هو عملة نادرة، اتشرفت بوجودي جنبك وجميع العاملين في مسلسل انحراف.. اتشرفوا بيك يا أستاذنا ياعظيم رشوان توفيق”.

إقرأ أيضا: من بينهم رشوان توفيق وداود عبد السيد.. تعرف على الفائزين بجوائز الدولة التقديرية

هذا وشارك في بطولة مسلسل انحراف كلًا من روجينا وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، أحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، وعبد العزيز مخيون، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، و سما إبراهيم، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج روؤف عبدالعزيز.