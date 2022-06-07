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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /702786/لتقويم-سلوكها-وفاة-فتاة-بعد-وصلة-تعذيب-من-أمها-وخالها-بالمنوفية

شهدت قرية عرب الرمل التابعة لمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية واقعة مأساوية وفاة طالبة ثانوى إثر وصلة تعذيب على يد والدتها وخالها، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن المنوفية، القبض على سيدة وشقيقها بتهمة قتل ابنتها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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وأكد مصدر طبي أن مستشفي بنها الجامعي استقبل الطالبة شهد محمد حلمي تبلغ 17 عام وحالتها غير مستقرة بسبب تعرضها لوصلة ضرب وتعذيب على يد والدتها وشقيق والدتها، مشيرا أنه تم عمل العديد من المحاولات لإنقاذ الفتاة ولكن أمر الله نفذ وتوفيت بداخل المستشفي، وتم عرضها على الطب الشرعي الذي أكد تعرضها للضرب والتعذيب، وتم استخراج تصريح الدفن.

المتوفية على جسدها آثار تعذيب

وكان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارا من العميد يوسف فخير مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بوفاة طالبة بداخل مستشفى بنها الجامعي مقيمة قرية عرب الرمل التابعة لمركز شرطة قويسنا، وعليها آثار تعذيب وعلى الفور تم انتقال قوة أمنية من مركز الشرطة لبدء التحقيقات في هذه الواقعة، ومعرفة سبب الوفاة.

القبض على والدتها وشقيقها

وبالانتقال والفحص تبين لرئيس مباحث مركز شرطة قويسنا المقدم محمد عبد الصمد بمصرع الطالبة شهد المقيمة بقرية عرب الرمل بسبب تعذيب وضرب والدتها، وبسؤال والدتها أقرت بقيامها هي وشقيقها بضربها حتى أصابها الإعياء وتم نقلها إلى المستشفى وتوفيت بداخل المستشفي، وتم القبض على الوالدة وشقيقها، وما زالت النيابة تستكمل التحقيقات.