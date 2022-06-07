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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /702785/علشان-جنيه-ورقى-ضبط-سائق-ميكروباص-اعتدى-على-راكب-بالغربية

تمكنت مباحث مرور الغربية، من ضبط سائق ميكروباص اعتدى على أحد الركاب بسلاح أبيض بعد حدوث مشادات كلامية بينهم، بسبب رفضه الحصول على أجرته جنيهات ورقية، وذلك فى دائرة اول طنطا بمحافظة الغربية.

دوت الخليج

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من الرائد محمود ابو المكارم رئيس مباحث مرور الغربية، بورود بلاغات من الأهالي، تفيد بحدوث مشاجرة بين سائق ميكروباص، وأحد الركاب بسبب رفض الأول الحصول على أجرته جنيهات ورقية، فأعتدى عليه بالضرب والسلاح الأبيض، وأحدث به أصابات مبرحة وجروح قطعية.

«بسبب جنيه ورقى»

وانتقل ضباط مباحث قسم مرور طنطا، إلى مكان الواقعة، وتبين أن سائق الميكروباص رفض الحصول على اجرته جنيهات ورقية بينما أصر الركاب على ذلك ودارت مشادات كلامية بينهم تطورت لمشاجرة فاشهر السائق السلاح الأبيض فى وجهه وأصابه بجروح قطعية فى جسده، وتم نقل المصاب الى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم.

القبض على سائق الميكروباص

كما تم القبض على سائق الميكروباص الذى يحمل رقم ٣٩٣٤ ع م و وسحب رخصته.

النيابة العامة تتولى التحقيق

وتحرر محضر بالواقعة رقم ٦٢ قسم اول طنطا لاخطار النيابة العامة واستكمال التحقيقات.

وفي سياق أخر لقى شاب مصرعه غرقا أثناء الاستحمام في مياه ترعة قرية دمرو التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وتم نقل جثته للمستشفى العام.

وتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى يفيد بمصرع الشاب “فؤاد هاني جهجه” ١٥ سنة مقيم بقرية دمرو غرقا أثناء استحمامه فى مياه الترعة، ولا توجد شبهة جنائية.

الشاب لم يجيد السباحة

وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى إلى مكان الواقعة، وتم انتشال الجثة، وتبين من خلال التحقيقات أن الشاب لم يجيد العوم ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء استحمامه فى مياه ترعة دمرو هربا من حرارة الجو.

النيابة العامة

وتم نقل جثته لمستشفى المحلة العام، لاستخراج تصريح بالدفن، وتحرر محضر بالواقعة، لاخطار النيابة العامة .