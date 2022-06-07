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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /702788/شركة-أمان-تكشف-4-شروط-بسيطة-للتقديم-على-القروض

أعلنت شركة أمان عن 4 شروط بسيطة للحصول على القروض التى توفرها فروع شركة أمان على مستوى الجمهورية، في إطار تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدة الشباب في توفير مصدر دخل وفرص عمل، خاصة أن شروط شركة أمان للحصول على القروض لاتتطلب الكثير الأمر الذي يساهم في مساعدة العديد من أصحاب المشروعات البسطية، ومن يريد التقديم على قرض لسد احتياجاته في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة.

شروط شركة أمان للحصول على القروض

إليكم شروط شركة أمان للحصول على القروض على النحو التالي:

- صورة من البطاقة الشخصية تكون سارية.

- لا يقل السن عن 21 عام ولا يزيد عن 65 سنة.

- صورة من بطاقة شخصية لشخص ضامن.

- إيصال كهرباء أو غاز حديث.

شركة أمان

شركة أمان واحدة من الشركات المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، حيث يرغب الكثير من المواطنين التقديم على قروض أمان ولا يعلموا الشروط المطلوبة لذلك قدمها دوت الخليج تيسيرًا على المواطنين ومساعدتهم في التقديم عليها