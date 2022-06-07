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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /702775/نقيب-الزراعيين-قطاع-الزراعة-لم-يشهد-طفرات-حقيقة-إلا-في-عهد-السيسي

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن مصر خلال أيام ستحتفل بمرور 8 سنوات على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الأمور في مصر، خلال هذه الفترة قطاع الزراعة لم يشهد على مدى تاريخه طفرات حقيقية إلا في عهد الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أنه لولا القرارات الاستباقية للقيادة السياسية من 2014 حتى الآن كان وضع مصر سيكون سيء جدا في ظل أزمة كورونا، وأزمة روسيا وأوكرانيا.

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وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مشروع الصوب الزراعية أكبر مشروع للتكيف مع التغيرات المناخية في العالم يضم أكثر من 16 ألف فدان للتعامل مع أي تغيرات مناخية، وأيضا مشروع "الدلتا الجديدة" كل تلك مشاريع تساعد في توفير الأمن الغذائي، مردفا أن القيادة السياسية لديها نظرة مستقبلية، وتحاول تأمين الدولة من أي أزمات.

نقيب الزراعيين: مصر تنفق أموالا كثيرة لتوفير الأمن الغذائي

وتابع أن مصر تنفق أموالا طائلة من أجل توفير الأمن الغذائي وخاصة من السلع الأساسية والاستراتيجية، والجميع يرى متابعة الرئيس الحثيثة مع المسؤولين في الجهات المعنية لتسريع وتيرة المشاريع لتوفير الأمن الغذائي، موضحًا إلى أن مصر تزيد بمعدل 2 مليون نسمة سنويا ويجب تغطية هذا العدد من حيث الغذاء.

وواصل أن مصر كانت ستواجه مشاكل كبيرة في الأمن الغذائي لولا قرارات الرئيس السيسي السياسية منذ 2014 حتى الآن، مطالبًا وسائل الإعلام بضرورة تذكير المواطنين بالمشاريع التي قدمتها مصر خلال الـ 8 سنوات، وهي التي تساعدنا في الوقت الحالي.

نقيب الزراعيين: مصر تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي الآن

وأردف أن مصر تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي في الوقت الحالي، في ظل الأزمات التي يشهدها العالم كله، مصر تعمل بصورة جيدة، وتعمل على إنجاز العديد من المشروعات في توقيتات قياسية، وهذا يحتاج جهد كبير جدا، مقدما الشكر لكل العاملين والمشاركين في تلك المشاريع.

وواصل أن موارد مصر المائية محدودة، والدولة المصرية تنفق أموالا طائلة من أجل إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي، كواحد من البدائل لإيجاد موارد مائية جديدة.