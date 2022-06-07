عوض تاج الدين: الدول الأفريقية تواجه العديد من المشاكل الصحية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 10:25 مساءً - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن الدول الأفريقية تواجه العديد من المشاكل الصحية، حيث بدأت الدول الانتباه إليها منذ حوالي عامين، وبالتحديد مع بدء ظهور جائحة كورونا، وذلك على الرغم من اقتصار تطعيم Covid 19 على 17% فقط من سكان القارة، النسبة الأكبر منها بمصر.

وأضاف تاج الدين، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول "صحة أفريقيا Africa Health ExCon"، أن هناك العديد من الإجراءات الوقائية والعلاجية التي يمكن إتخاذها في إفريقيا، مع ضرورة إيجاد الحلول كجزء لا يتجزأ من القارة السمراء.

وأشار الى أنه لا يوجد اهتمام إفريقي بالجراحات المتطورة، حيث أن مسببات الأمراض في إفريقيا لها الأولوية بسبب ما ينجم عنها من ارتفاع كبير في معدل الوفيات، مؤكدًا أن المجتمع الإفريقي بحاجه إلى زيادة الثقة في قدرته على التقدم والعمل الجماعي.

واختتمت فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول "صحة أفريقيا Africa Health ExCon"، اليوم الثلاثاء، والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية)، وبمشاركة عالمية لأكثر من 350 شركة من 102 دولة.

ويأتي المؤتمر فى توقيت أظهر مدى احتياج العالم لتطوير الخدمات الطبية والرعاية الصحية لا سيما مع الظهور المستمر للأمراض والأوبئة خاصة في الدول الافريقية التى تحتاج من الدول العالمية لتوجيه المزيد من الاستثمارات لتنمية القطاع الصحي.