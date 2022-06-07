الرعاية الصحية : نروح للسياحة العلاجية بتقنية «ميتافيرس»

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 10:25 مساءً - قال الدكتور فتحي شمس الدين، مستشار الهيئة العامة للرعاية الصحية، إنه يتم العمل حاليا على مشروع للسياحة العلاجية تُقدم من خلاله خدمات طبية للسائحين.

وأوضح «شمس الدين»، أن الهيئة العامة للرعاية الصحية ستكون أولى المنشآت الطبية التي لها منصة على تقنية «ميتا فيرس»، عن طريق إتاحة كل منشآتها على الواقع الافتراضي.

وأضاف «شمس الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، الذي تُقدمه الإعلامية سارة حازم، ويُعرض على شاشة «DMC»، أنه يتم عمل جولة عن طريق تقنية «ميتافيرس» لعمل جولة ثلاثية الأبعاد لمعرفة الخدمات الطبية التي يتم تقديمها، إضافة إلى إنشاءات الهيئة، موضحًا أن المشاركين في المؤتمر الطبي الإفريقي الأول، الذي عُقد في مصر وافتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبدوا إعجابهم الشديد وانبهارهم بما رأوه من خدمات طبية تقدم عن طريق هذه التقنية.

وأشار مستشار الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أن المؤتمر شهد طرح بعض الأفكار الجديدة لترويج الخدمات التي تطرحها هيئة الرعاية الصحية، خاصة تلك التي تتعلق بالسياحة العلاجية.

ولفت إلى أن استخدام تقنية «ميتافيرس» جاء بتوجيهات من الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مشيرا إلى تعريف الأجانب المشاركين في المؤتمر وكذلك القادمين للسياحة العلاجية في مصر بالخدمات التي تقدمها منشآت الهيئة في 3 محافظات تنفذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وهي الإسماعيلية والأقصر وبورسعيد.

وأوضح أن كل ذلك تم عبر تقنية «ميتافيرس»، خلال جولة افتراضية ثلاثية الأبعاد، وكأن الشخص موجود في المنشأة الصحية بالفعل، وذلك بدلا من الانتقال بصورة فعلية، مشيرا إلى أن مشروع السياحة العلاجية قائم على قدوم سائحين من مختلف أنحاء العالم لتلقي خدمات طبية مع إقامة جولات سياحية في مصر.