الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 36

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 10:25 مساءً - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا، الأربعاء، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء، فيما تنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة إلى حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، كما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرىالقاهرة 36 24الإسكندرية 32 23وادى النطرون 34 22طنطا 35 22 شبين الكوم 35 23دمنهور 34 22بلطيم 31 21مطروح 33 22السلوم 32 21سيوة 39 21بورسعيد 30 23دمياط 29 22الزقازيق 36 23المنصورة 35 22الإسماعيلية 37 22السويس 36 21العريش 33 22رفح 32 21رأس سدر 37 23نخل 36 18نويبع 36 23طابا 34 22كاترين 32 18الطور 37 23شرم الشيخ 38 27الغردقة 39 28مرسى علم 36 24الفيوم 37 22بني سويف 37 23المنيا 37 22أسيوط 38 25سوهاج 38 24قنا 39 25الأقصر 41 24أسوان 41 27إدفو 41 26أبوسمبل 40 25الوادى الجديد 41 25شلاتين 37 28أبو رماد 36 27حلايب 34 27رأس حدربة 33 26