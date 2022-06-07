خالد عبدالغفار: دعم الرئيس السيسي للمؤتمر الطبى الأفريقى دفعة قوية لتحقيق النجاح

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 10:25 مساءً - شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مساء اليوم الثلاثاء، في فعاليات ختام المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول «صحة أفريقيا Africa Health ExCon».

وفي مستهل كلمته، وجه الوزير الشكر للواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وجميع القائمين على هذا الحدث، لما بذلوه من جهد في تنظيم المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول. وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير أكد على الدفعة القوية التي حظي بها المؤتمر بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار دعم لكافة دول القارة الأفريقية. وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير أعرب عن سعادته بنجاح هذا المؤتمر الهام والذي تشارك فيه المجتمع الطبي والأكاديمي، حيث أكد الوزير أنه لأول مرة، يتم ربط الإمكانيات الصحية في قارة أفريقيا ببعضها البعض. وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير أشار إلى القوة العلمية التي حظي بها المؤتمر، والذي شارك فيه نخبة من علماء المجال الطبي، سواء من داخل مصر أو خارجها، لافتًا إلى أن المؤتمر سلط الضوء على قدرات مصر الهائلة خاصة على المستوى الطبي. وتابع «عبدالغفار» أن الوزير أكد أهمية المؤتمر في تعريف الوفود من مختلف دول العالم، بما تمتلكه مصر من منشآت صحية هائلة ومتطورة، بالإضافة إلى الشركات الكبرى التي تعمل في مجالات الأدوية والأجهزة الطبية بمصر، وذلك من خلال زيارة الوفود لتلك المنشآت خلال فعاليات المؤتمر. وفي هذا الصدد، أشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير أعلن موعد انعقاد النسخة الثانية من مؤتمر «صحة أفريقيا Africa Health ExCon»، والذي سيوافق يوم الثامن من شهر يونيو لعام 2023. يدكر أن المؤتمر عُقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت شعار «بوابتك نحو الابتكار والتجارة"