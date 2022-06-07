محافظ الدقهلية يبحث تنفيذ حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - بحث محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، مع مسئولة التطعيمات بوزارة الصحة الدكتورة غدير أبو عامر، الاستعدادات اللازمة لبدء تنفيذ حملة "طرق الأبواب" للتطعيم ضد فيروس كورونا؛ لمن هم أكبر من 12 عام من أبناء المحافظة، وذلك اعتبارا من يوم 11 وحتى 30 يونيو الجارى.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى جمعهما، اليوم الثلاثاء، فى حضور وكيل وزارة الصحة الدكتور شريف مكين، ومدير عام الطب الوقائى بمديرية الصحة بالدقهلية الدكتورة لمياء سلامة، بهدف رفع نسب التطعيم ضد الفيروس لتحقيق حماية مجتمعية. وأكد الدكتور مختار -خلال الاجتماع- أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم لفرق العمل بالحملة لتحقيق أهدافها المرجوة، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن حملة التطعيمات سيتم تنفيذها فى جميع المناطق على مستوى المحافظة، من خلال فرق متحركة وثابتة بجميع الأماكن حرصا على صحة وسلامة الجميع من أبناء الدقهلية. من جانبها، أوضحت مسئولة التطعيمات بالوزارة، أن كافة التطعيمات واللقاحات ضد فيروس كورونا متوفرة سواء للجرعة الأولى أو الثانية أو التنشيطية، ويتم نقلها وفق نظام تبريد مخصوص للحفاظ على درجه حرارتها المناسبة.

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