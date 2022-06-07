جدة - نرمين السيد - التقى السفير محمد الشريف، سفير مصر لدى مالاوى، وزير الشباب والرياضة ريتشارد شيمويندو باندا، وذلك فى إطار الإعداد لاستقبال المنتخب الوطنى لكرة القدم ومتابعة الترتيبات الخاصة بالمباراة المقرر لها يوم 9 الجارى أمام المنتخب الإثيوبى والتى تستضيفها مالاوى، وكذا تأمينه طوال فترة تواجده فى البلاد.





وأكد الوزير المالاوى على اتخاذ الإجراءات الأمنية لاستقبال المنتخب الوطنى، وتوفير قوات من الشرطة لمرافقته فى كافة تحركاته خلال فترة تواجده، وكذا التنسيق بشأن كل الإجراءات الفنية المتعلقة بالتدريبات والمباراة، مشيرًا إلى حرصه على حسن استقبال المنتخب الوطنى. كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون فى مجالى الشباب والرياضة، ورغبة الجانب المالاوى فى توفير دورات تدريبية للكوادر الوطنية فى هذين المجالين، فضلًا عن الحصول على مساعدات فنية لجعل بلاده قادرة على النهوض بقطاع الرياضة وتأهيلها لاستضافة البطولات والمنافسات القارية والإقليمية، خاصة فى مجال كرة القدم. وفى هذا الإطار، أكد السفير محمد الشريف ترحيب مصر بالتعاون مع مالاوى فى مجال الشباب والرياضة، مؤكدا ما توليه القيادة السياسية المصرية من أهمية كبرى لتمكين الشباب وتعميق التعاون فى هذا المجال على مستوى القارة الإفريقية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفير المصرى فى ليلونجوى يلتقى وزير الشباب والرياضة بمالاوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.