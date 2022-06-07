محافظ مطروح يبحث الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - بحث محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم الثلاثاء، الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2021-2022، بحضور جميع القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية المعنية، للعمل على توفير الراحة للطلاب والمراقبين مع الاطمئنان على سير العملية الامتحانية فى سهولة ويسر وتذليل أى عقبات.





وأوضح شعيب فى بيان صحفى أنه ناقش كل الإجراءات والخدمات اللازمة لانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية العامة، والتى ستبدأ يوم الاثنين الموافق 20 يونيو الجارى وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 21 يوليو المقبل، من خلال مركزين لتوزيع أسئلة الامتحانات بمدينتى مرسى مطروح وسيوة على 12 لجنة بإجمالى 2195 طالبا وطالبة.

وأكد المحافظ أنه تم التنسيق على مواعيد وصول طائرات صناديق الأسئلة وتأمين وصولها للجان، كما تم التوجيه لمديرية الشؤون الصحية ومخاطبة التأمين الصحى؛ لتكليف دكتور أو زائرة صحية بكل لجنة، وكذلك التنسيق مع شركة مياه الشىرب والصرف الصحى بمطروح؛ لتوفير المياه اللازمة للاستراحات واللجان، فضلا عن التنسيق مع شركة الكهرباء لعمل اللازم نحو اللجان وكذالك الاستراحات مع تأمين التيار الكهربائى.

وأضاف أنه تم التنسيق مع هيئة الإسعاف لتوافر سيارة إسعاف بكل لجنة والاستعداد التام فى حالات الطوارئ والتنسيق مع غرفة عمليات ديوان عام المحافظة وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، كما تم التأكيد مع منطقة اتصالات مطروح بعمل اللازم نحو تأمين خطوط تليفونات اللجان والاستراحات وإصلاح الخطوط قبل بدء الامتحانات، كما تمت مخاطبة مديرية التموين لتوفير الخبز المطلوب للمراقبين بكل استراحة.

وشدد المحافظ على توفير الراحة للمراقبين بجميع الاستراحات مع توفير الفرش اللازم واللائق وضخ شركة مياه الشرب والصرف الصحى المياه للاستراحات واللجان خلال فترة الامتحانات ومراجعة توافر المراوح باللجان مع تزويد لجان برانى بــ 10 مرواح و10 مراتب.

ووجه خالد شعيب، عمرو شحاته وكيل وزارة مديرية التربية والتعليم بمطروح، بسرعة تشكيل غرفة عمليات طوارئ لاستقبال أول أيام الامتحانات والتواصل المستمر والمباشر مع رؤساء اللجان.