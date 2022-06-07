أمين «الجامعات الإسلامية»: يجب الحفاظ على الطبيعة ومعرفة أهم وسائل حمايتها

جدة - نرمين السيد - قال الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب الدكتور أسامة العبد، إنه مهم أن نكون على دراية بمفهوم الطبيعة وأهم وسائل حمايتها لذلك لا يمكن أن نعيش على كوكب الأرض دون أن نفهم طبيعته وأن علاقتنا بالطبيعة لا يمكن إهمالها، لأنها تعد الإطار الذى نعيش داخله، مستشهدا بقوله تعالى: "هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربى قريب مجيب".





جاء ذلك فى كلمة الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية - خلال الملتقى العربى الذى عقد اليوم الثلاثاء بعنوان " العيش بشكل مستدام فى وئام مع الطبيعة"، بقاعة مركز التدريب بالاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة، حيث يأتى الملتقى هذا العام فى إطار اليوم العالمى للبيئة تحت شعار:"لا نملك سوى أرض واحدة".

وأضاف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، إن الله سبحانه وتعالى قدر كل شئ على سطح الأرض، وخلق كل كائن حى، وخلق كل عنصر من عناصر الطبيعة بمقدار معين لكى تستمر الحياة، ومن ثم وجب على كل كائن حى أن يؤدى دوره فى هذه الحياة مهما كان صغيرا، وهذا الدور عامل مهم وأساسى للحفاظ على التوازن البيئى.

وأكد أن الإسلام لم يترك أمرا من أمور الدنيا إلا ونظمه للبشر حتى تنتظم حياتهم ويكونوا من الناجحين فى الدنيا والآخرة، مشيرا إلى أنه من بين هذه الأمور أمر البيئة، حيث قال تعالى: "صنع ٱلله ٱلذى أتقن كل شىء إنهۥ خبير بما تفعلون"، فقد سمى الإسلام الإضرار بالبيئة أو تلويثها إفسادا، ووصف من يقوم بتلويث البيئة بالمفسد، فالبيئة هى المكان الذى يعيش فيه الإنسان بما يحويه، وهى ملجؤه الوحيد فى دنياه، والذى يشكل أهم مقومات الحياة.

وأوضح العبد أن الملتقى يستهدف الدعوة إلى تغييرات فى السياسات والاختبارات لتمكين العيش فى وئام مع الطبيعة بصورة وأكثر مراعاة للبيئة وأكثر استدامة، مشيرا إلى أنه يناقش عدة محاور يأتى فى صدارتها إلقاء الضوء على أهمية الطبيعة ونوعها البيولوجى للإنسان، ودور الفرد والمجتمع فى حماية الثروات الطبيعية والحفاظ عليها، وأهمية الحفاظ على البيئة والتخلص الآمن من المخلفات، وتوحيد الجهود التوعوية بين المنظمات ذات الصلة فى الحفاظ على البيئة.

وشارك فى الملتقى كوكبة من العلماء والباحثين والمتخصصين، وأشرف عبد العزيز الأمين العام للاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة، ونادر جعفر رئيس الاتحاد، ومحمد إسماعيل مدير مركز التنمية الإدارية، ومحمود فتح الله مستشار تطوير التعليم والتكنولوجيا ونخبة من خبراء البيئة والهيئات المعنية بالحفاظ على الطبيعة.