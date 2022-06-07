السياحة العلاجية وأمراض الكبد .. أهم مناقشات المؤتمر الطبى الإفريقى

جدة - نرمين السيد - كما بحثت الجلسات الختامية، اليوم الثلاثاء، أمراض الجهاز الهضمى، وأثر عبء مرض الكبد فى مرحلته الأخيرة على صحة إفريقيا، وأهمية ودور السياحة العلاجية، بالإضافة إلى سبل التحول الرائد فى الرعاية الصحية بدول القارة، وآليات إصلاح النظام الصحى فى مصر.

وأكد رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، الدكتور بهاء الدين زيدان، أن الهيئة تتطلع إلى تعزيز أوجه التعاون مع نظيرتها السعودية، للاستفادة من الخبرات المتبادلة وجنى ثمار التعاون القوى بين الجهتين.

وأوضح المدير التنفيذى للتشغيل فى الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو)، الدكتور فهد البطحى، أنه تم الاتفاق على عقد بروتوكول تعاون بين هيئة الشراء المصرية ونظيرتها السعودية يمكن الشركات المتعاقدة مع كلا الجهتين من التوريد المتبادل.

وأكد رئيس المؤتمر ووزير الصحة الأسبق، الدكتور عادل عدوى، أن أزمة "كوفيد-19" كشفت عن ضرورة وأهمية وفرة الدواء وسلاسل الإمداد، مضيفا أن قارة إفريقيا تحتاج إلى العمل وفقا لرؤية واضحة، لدعم القدرات على مواجهة العديد من التحديات التى تواجه دول القارة.

وأشار الى أهمية دعم محور مشاركة الخبرات، ليس فقط فى مصر، بل على مستوى إفريقيا والعالم؛ لذلك لا بد من مناقشة التحديات التى تواجه القطاع فضلا عن ضرورة تعاون الشركات والعمل كفريق واحد لخدمة القارة الإفريقية.

وأوضح رئيس غرفة الدواء باتحاد الصناعات، الدكتور جمال الليثى، أن قارة إفريقيا غنية ولديها خبرة كبيرة فى القطاع الدوائى، مؤكدا أن الفترة الحالية تحتاج إلى مزيد من التوسع والتطور وتوفير الاحتياجات الدوائية والتصنيع، عن طريق استغلال مختلف القدرات والمنشآت.

وشهدت فعاليات اليوم عقد جلسة تحت عنوان "إصلاح النظام الصحى فى مصر"، أكد خلالها الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة، أن قانون التأمين الصحى الشامل يعد أحد أهم القوانين التى تم إصدارها فى القطاع فى مصر، متوقعا أن يحقق القانون نقلة فى القطاع الطبى فى البلاد.

وأضاف السبكى أن رؤية مصر 2030 تستهدف تمتع جميع المصريين بحياة صحية آمنة من خلال تنفيذ نظام صحى متكامل يتميز بإمكانية الوصول والكفاءة والجودة وعدم التمييز.

وحول أبرز التحديات التى تواجه الرعاية الصحية فى مصر، أشار السبكى إلى أن الدولة تعانى من قلة عدد الأسرة فى المستشفيات فضلا عن مشكلة الزيادة السكانية، منوها بأن الدولة اتخذت العديد من الخطوات للوصول إلى منظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك بعد إطلاق مبادرة "100 مليون صحة"، ثم مشروع "حياة كريمة" الذى يعمل على تطوير 1119 وحدة صحية و 24 مستشفى، بالإضافة إلى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

وتابع أن الهيئة وضعت خارطة طريق لتحقيق التغطية الصحية الشاملة؛ التى تضمنت تحديث البنية التحتية، ونظام إحالة نموذج صحة الأسرة، وضمان الجودة والاعتماد، والتأمين الصحى الشامل، والتحول الرقمى، وتدريب القوى العاملة، والتوعية والاتصال الإعلامى، والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح أن أهداف مصر فى الرعاية الصحية ترتكز إلى تغطية التأمين الصحى الشامل بنسبة 100% بحلول 2030 مقارنة بـ 58% بنهاية 2021، ووصول الإنفاق على الفرد إلى 600 دولار مقارنة بـ 152 دولار حاليا، وأن يصل عدد الأسرة فى المستشفيات إلى 30 سريرا لكل 10 آلاف مواطن مقابل 14.6 سرير حاليا.

كما تتضمن الاستراتيجية وصول عدد الأطباء إلى 20 طبيبا لكل 10 آلاف مواطن مقارنة بنحو 8.5 حاليا، وأن يصل عدد الممرضات إلى 50 ممرضة فى 2030 مقابل 15 ممرضة لكل 10 آلاف مواطن بنهاية 2021.

بدوره، أكد المدير التنفيذى لهيئة التأمين الصحى الشامل، حسام صادق، أن هناك العديد من الجهات التى دعمت منظومة التأمين الصحى الشامل فى مصر، وعلى رأسها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء وهيئة التأمينات الاجتماعية وشركات الأدوية ومصلحة الضرائب ووزارة الاتصالات والتضامن والمالية والصحة والداخلية وعدد من الوزارات.

ولفت إلى أن هيئة التأمين الصحى الشامل أتاحت نظام الإحالة والتحويل من طبيب الرعاية الأولية إلى أخصائى أو استشارى وذلك عبر الخط الساخن للمستشفيات؛ مما حد من اللجوء للعيادات الخارجية بنحو 80%.

وقال إن حصيلة الموارد المالية الداعمة للتأمين الصحى الشامل منذ تطبيقه وحتى الآن بلغت نحو 49.5 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة الاستثمار فى أذون الخزانة 42.4 مليار جنيه، فيما بلغت إجمالى عوائد الاستثمار نحو 9.9 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الاشتراكات جزء أساسى فى التمويل، مضيفا أن الهيئة تقوم بجمع الاشتراكات عن طريق الخصم من المنبع لكل الموظفين فى القطاعين العام والخاص وأصحاب الأعمال والمعاشات بواقع 1% و4% من جانب صاحب العمل ويسدد كل عائل 1% عن كل ابن وابنة.

من جانبه، أكد نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، الدكتور هشام ستيت، أن دور الهيئة يتمثل فى إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية، موضحا أن بداية عمل الهيئة فى 2020 تزامن مع انتشار كورونا وهو ما مثل تحديا للهيئة فى بداية عملها فى ظل نقص الموارد الصحية المطلوبة، ومشيرا إلى أن المخزون من أجهزة التنفس والرعاية المركزة ساعدتنا على مواجهة الجائحة لتجهيز مستشفيات ودعم القطاع الصحى فى مصر.

ولفت إلى أن هناك مخزونا استراتيجيا قويا من جميع الأدوية والمستلزمات الطبية، وهناك تعاونا كبيرا بين هيئات التأمين الصحى الشامل لتقديم كل احتياجات المنظومة، مشيرا إلى أن هناك مشروعا كبيرا مع هيئة الدواء لمتابعة الدواء وتفعيل نظم الباركود منذ بداية عملية الإنتاج وحتى وصوله للمريض، ما يمكنا من ضبط السوق وتأمينه من الغش الدوائى.

وعلى صعيد السياحة العلاجية، أكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور أشرف إسماعيل، على أهمية السفر لأغراض العلاج، خاصة أن هذا الاتجاه أصبح سائدا حول العالم لعدة عوامل؛ منها تزايد أنواع الأمراض، والتقدم التكنولوجى فى مجال الرعاية الصحية، وطول قوائم الانتظار للحصول على الرعاية الصحية فى بعض الدول أو للحصول على رعاية صحية بجودة عالية وتكاليف أقل.

وأشار إلى ضرورة اهتمام الدول التى تصنف نفسها كوجهات للسياحة العلاجية للتعرف على أنواع الأمراض والمشاكل الصحية التى تواجه الأعراق المختلفة وذلك لتحديد الأسواق التى يجب عليهم التوجه إليها لتسويق خدماتها.

ولفت إلى ضرورة التركيز على رفع مستوى جودة خدماتها، وتوفير معايير الأمن والسلامة للمسافرين، ومراعاة كفاءة التكاليف لأن التكلفة هى أحد العوامل المهمة فى اتخاذ قرار السفر، وأخيرا الاهتمام باحتياجات المريض وتوفير كافة السبل.

وقدمت رئيس مجلس الأطباء المقيمين فى مؤسسة تيموس العالمية للاعتماد الصحى – ألمانيا، الدكتورة أنجيليكى كاتسابى، عرضا حول دور معايير الجودة والاعتمادات الدولية فى وجهات السياحة العلاجية، وقالت إن البلدان التى تصنف نفسها كوجهات علاجية يجب أن تراعى أعلى معايير الجودة والسلامة والأمان والحصول على الاعتمادات المناسبة من الجهات المانحة لها لضمان جذب السياح فى هذا المجال.

وأضافت أن تقييمات الالتزام وبرامج الاعتماد تقلل من متوسط المخاطر، وتحمى المرضى، وتضمن التحقق من معايير السلامة والأمان للمرضى الأجانب فى الوجهات العلاجية.

وحول سبل التحول الرائد فى الرعاية الصحية بدول القارة، قال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، ووزير الصحة والسكان الأسبق، الدكتور محمد عوض تاج الدين، إن الدول الإفريقية تواجه العديد من المشكلات الصحية، التى بدأت الدول الانتباه إليها منذ حوالى عامين، وبالتحديد مع بدء ظهور جائحة "كوفيد-19"، وذلك على الرغم من اقتصار تطعيم "كوفيد-19" على 17% فقط من سكان القارة، النسبة الأكبر منها بمصر.

وأضاف أن هناك العديد من الإجراءات الوقائية والعلاجية التى يمكن اتخاذها فى إفريقيا، مع ضرورة إيجاد الحلول كجزء لا يتجزأ من القارة السمراء، مشيرا إلى أنه لا يوجد اهتمام إفريقى بالجراحات المتطورة؛ إذ أن مسببات الأمراض فى إفريقيا لها الأولوية بسبب ما ينجم عنها من ارتفاع كبير فى معدل الوفيات، ومؤكدا أن المجتمع الإفريقى بحاجة إلى زيادة الثقة فى قدرته على التقدم والعمل الجماعى.

فيما أوضح رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بمستشفى كليوباترا، عمرو الأشقر، أن الفترة الحالية تشهد طفرة من التحول الرقمى غير المسبوق؛ مما ساعد فى تقليل المستندات الورقية وزاد من فاعلية التواصل والتداول بين الأقسام، ووصلنا لاعتماد نتائج تحاليل دقيقة للغاية، ومما ساهم فى زيادة ثقة المرضى وتوفير الوقت.

وقال إن الملفات الطبية صارت متاحة للمرضى لفتحها من الهواتف المحمولة أو الحواسيب عن بعد، وتحتوى الملفات على كامل المعلومات الطبية والتاريخ المرضى.