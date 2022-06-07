انت الان تتابع تفاصيل خبر رقم خدمة عملاء بنك القاهرة 2022.. للشكاوي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - رصد دوت الخليج أكثر من مرة شكاوي عملاء بنك القاهرة من مختلف المحافظات، وعدم رضائهم عن الخدمات التى يوفرها المصرف، لذلك يقدم رقم خدمة عملاء بنك القاهرة 2022 خاصة رقم شكاوي بنك القاهرة الفرع الرئيسي ليتمكن العملاء من تقديم الشكاوي عليه بسهولة.

رقم خدمة العملاء بنك القاهرة يمكنكم التواصل على رقم خدمة عملاء بنك القاهرة على الرقم الموحد : 16990. رقم شكاوي بنك القاهرة الفرع الرئيسي بتحدد عنوان فرع بنك القاهرة الرئيسي بشارع رقم 6 دكتور مصطفى أبو زهرة المتفرع من شارع الطيران؛ بجوار فندق سونستا؛ فرع يوسف عباس؛ حيث يمكنك الإتصال به عن طريق رقم 16990 أيضا؛ أو عن طريق الرقم : 24028379. خدمة عملاء بنك القاهرة أون لاين يمكنكم التواصل على رقم خدمة عملاء بنك القاهرة أونلاين عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمصرفي متاح على مدار 24 ساعة.

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