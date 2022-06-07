انت الان تتابع تفاصيل خبر راغب علامة عن أغنيته الجديدة "تعاليلي": "قصّة حب بين كلّ عاشقَيْن جمعهم لقاء بدون موعد" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /702782/راغب-علامة-عن-أغنيته-الجديدة-تعاليلي-قصة-حب-بين-كل-عاشقين-جمعهم-لقاء-بدون-موعد

تحدث الفنان راغب علامة عن تفاصيل أغنيته الجديدة “تعاليلي” الذي طرحها في الساعات القليلة الماضية عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب من اليوم الثلاثاء الموافق 6 من شهر يونيو.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير قصة أغنية تعاليل للفنان راغب علامة

وكتب راغب علامة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، كاشفا عن قصة أغنيته الجديدة: “تعاليلي قصّة حب بين كلّ عاشقَيْن جمعهم لقاء بدون موعد، اشتعل معه الحب من أوّل نظرة، فما رأت عينه أجمل منها، ولم يغلبه أحد بالحب الا هذه الانسانة التي نوّرت حياته، قرّر يطلب يدها قدّام كلّ الناس وتكون شريكة حياته وعمره وحكاياته”.

كلمات أغنية تعاليلي لـ راغب علامة

وجاءت كلمات أغنية تعاليلي لـ راغب علامة على النحو الأتي:

قدام الكل بقولهالك خليني اقولها انا عيني ما قبلتش جمالك في الدنيا بحالها بابعت لعينيكي تحياتي الرقة دي قلبت حساباتي تستاهلي أعيشلك وحياتي جنبك اكملها

قدام الكل بقولهالك خليني اقولها انا عيني ما قبلتش جمالك في الدنيا بحالها بابعت لعينيكي تحياتي الرقة دي قلبت حساباتي تستاهلي أعيشلك وحياتي جنبك اكملها تعاليلي تعاليلي

ما بنامش بسببك ليلي سيرتك صاحبة مواويلي صورتك مش بنساها شغلاني شغلاني والشوق عمال يملاني كده بقى هستنى ايه ثاني مش محتاجه نباها

تعاليلي تعاليلي

راغب علامة

وسبق وأن طرح راغب علامة أغنية بعنوان «ممكن أزعلك» والتي حقق نسب مشاهدات عالية وقت طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وفيديو كليب العمل كان من إخراج شريف صبري، والأغنية كلمات محمد البدري، وألحان بينن، وتوزيع مدحت خميس.

وتقول كلمات الأغنية: “أنا ممكن أزعلك بس مش هزعلك.. وممكن افرحلك بس مش هفرحلك.. والله لأدوخك أصل دلعك دوخك.. بإيدي أريحك بس مش هريحك”.