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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /702781/طارق-شوقي-امتحان-الثانوية-العامة-ورقي-كما-هو-ولكن-باختلاف-بسيط

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم والتعليم الفني، أن "بعبع" الثانوية العام لم ينتهي لدى أولياء الأمور، لأنه يراه "ورث" معهم منذ عشرات السنين، موضحا أنه مادام الثانوية العامة امتحان واحد فقط وليس متعدد واختيار الجامعات من خلال مكتب التنسيق فقط سيظل "البعبع" موجود، لأن الطالب يرى أن له فرصة وحيدة فقط لتحقيق حلمه، وهذا خطأ تحاول الوزارة تعديله.

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وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن امتحان الثانوية العامة هذا العام ورقية و"بابل شيت" ولكن هناك اختلاف عن العام الماضي، وهي وهي عدم جلب التابلت للامتحان لأنها كانت تستخدم في الغش من خلال المصادر الرقمية، إلى جانب عدم الدخول بكتب لأن الوزارة لم تصدر كتب، وبالتالي الطلبة لم تأتي سوى بملازم أو كتب مفصلة.

وزير التعليم: “انتهى عصر حفظ المنهج”

وتابع: "انتهى عصر حفظ المنهج، والآن الامتحانات تعمل على قياس مدى فهم الطالب وليس حفظه، ويمكن للطلبة من خلال منصة حصص مصر الاطلاع على الأسئلة يوجد أسئلة لا تعد ولا تحصى".

وأشار إلى أن الامتحانات الدولية لا يوجد بها امتحان واحد لكافة الطلبة، وهذا ما تسعى الوزارة لتغييره، "مفيش حاجة في العالم اسمها كل الطلبة تمتحن نفس الامتحان، لا بيبقى فيه شروط ومعايير للامتحان والامتحان بيتحط لقياس مستوى الذكاء".

وواصل أنه لبناء سؤال واحد من الامتحان يحتاج لشهر تجهيز من عشرات الأساتذة تحت مسمى بـ "خريطة الامتحان"، مضيفا: "عشان الامتحان يُوضع بيتم قياس مخرجات التعلم، وبحط على الكمبيوتر عاوز سؤال مستوى صعوبته 1 مثلا، الجهاز يبعت سؤال مستوى صعوبته واحد، لو طلبت نفس الطلب من الجهاز تاني استحالة يجيلي نفس السؤال وده بيقلل من عملية الغش".

وزير التعليم: لتغيير طريقة الامتحان يجب تغيير القانون

وأوضح أنه لتغيير طريقة الامتحان يحتاج الأمر لتعديل القانون، ويتم بحث الأمر مع مجلس النواب في الوقت الحالي، "فكرة أن العدالة تكون مرتبطة أنك تسأل كل الطلبة نفس السؤال أمر غير صحيح علميا".