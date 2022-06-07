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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /702780/وفاة-الفنان-المعتزل-يوسف-البلوشي-بعد-صراع-مع-المرض-تفاصيل

رحل عن عالمنا في الساعات القليلة الماضية، الفنان الكويتي المعتزل يوسف البلوشي، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز الـ 70 عاما في هدوء تام من وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير وفاة يوسف البلوشي بعد صراع مع المرض

وشيع جثمان الراحل يوسف البلوشي عصر اليوم الثلاثاء الموافق 7 من شهر يونيو بحضور عدد كبير من الفنانين فى الكويت، الذين كانوا على اتصال دائم به منذ اعتزاله مرورا بمرضه حتى وفاته.

وكان قد كشف يوسف البلوشي أسباب اعتزاله، مؤكدا أنه كان يحضر حفل غنائي ووجده شخص مقربا منه وعاتبه على وجوده بالحفل خاصة أن الحفل كان به خمر ونساء تتراقص وأشياء كثيرة محرمة، ومن هنا بدأ يتوجها إلى المساجد وأداء الصلاوات الخمس، ومن ثم حرص على أداء جميع الصلوات وبعدها اعتزل وأصبح إماما.

الموت يفجع الوسط الفني في مايو

جدير بالذكر أن رحل عن عالمنا في مايو عدد كبير من نجوم الفنا منهم الفنان الكبير سمير صبري عن عمر يناهز الـ 85 عاما بعد خروجه من المستشفى بأيام، كما رجل الممثل الأمريكي راي ليوتا نجم فيلم Goodfellas الشهير، وذلك عن عمر ناهز 67 وذلك أثناء نومه في جمهورية الدومينيكان، اذ كان يصور أحد أعماله الفنية هناك، وتوفى ايضا المخرج المسرحي الكبير عبدالرحمن الشافعي، بعد تدهور حالته الصحية.

وأفجع الموت كلا من خالد أنور الذي كتب عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “توفيت الى رحمة الله تعالي عمتي فردوس محمد مدبولي ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ، البقاء لله ”، والفنان كريم قاسم الذي أعلن عن وفاة عمته في نفس اليوم.

شائعات الوفاة

ولاحق عدد من النجوم شائعة تدلي بوفاتهم منهم الفنان يحيى الفخراني وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجأة خاصة بعد غيابه عن الساحة الرمضانية لهذا العام، وكشفت مصادر مقربة من الفنان يحيى الفخراني بأن تلك الأنباء المنتشرة حول وفاته لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن الفنان يتمتع بصحة جيدة، كما أثار نبأ وفاة الفنان أحمد ماهر جدل رواد السوشيال ميديا، ليخرج نجله الفنان محمد أحمد ماهرمعربا عن استيائه وانزعاجه من انتشار خبر وفاة والده ونفى هذه الأخبار الكاذبة ويشار أن آخر ظهور للفنان أحمد ماهر كان من خلال الموسم الرمضاني لعام 2022.