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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /702779/أحمد-موسى-جامعات-العالم-الكبرى-تخطط-لخطف-أبطال-مصر

أكد الإعلامي أحمد موسى، إن تمثيل محمد الشوربجي لاعب الاسكواش لانجلترا بدلا من مصر ليس هو الأخير، ومازال هناك الكثير من اللاعبين قد تحدث معهم تلك الواقعة، مشيرًا إلى أن الجامعات الكبرى في العالم تخطط لخطف أبناء مصر في الألعاب الرياضية.

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وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن جامعة هارفارد وغيرها من الجامعات الفرنسية والبريطانية والأمريكية وغيرها تعمل على جذب أبناء مصر في الألعاب الرياضية من خلال إعطائهم منح دراسية مجانية في تلك الجامعات من أجل إغرائهم، ومن ثم يجعل اللاعبين يلعب باسم الجامعة.

أحمد موسى يناشد وزير التعليم العالي للحفاظ على أبطال مصر

وناشد "موسى" وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، بضرورة توفير منح دراسية لأبناء مصر في الألعاب الرياضية في جامعات مصر الحديثة والتي لديها شراكة مع أكبر الجامعات في العالم، من أجل الحفاظ على أولاد مصر من الإغراءات الأجنبية.

وواصل: "عاوزين نلحق ولادنا يا جماعة من الإغراءات دي، دول كثيرة تعمل على التجنيس في الوقت الحالي من أجل المشاركة في البطولات، ومصر عامرة بأجيال في الاسكواش ومن الطبيعي سنجد محاولات لتجنيس لاعبين آخرين غير محمد الشوربجي".

وأردف أن أحمد برادة صرح أنه خائف من تكرار تجربة محمد الشوربجي من جديد، ولذلك يجب اتخاذ خطوات جادة لحماية أولادنا من التجنيس، "لازم نحافظ على ولادنا، إحنا معانا أبطال لازم نمسك فيهم".

واستطرد أن لاعبو الألعاب الفردية يجب دعمهم بشكل كبير، هؤلاء اللاعبين يحتاجون الدعم، مصر تركز بشكل كبير على الألعاب الجماعية دون التركيز على الفردية، وهذا لا يصح، لافتًا إلى أن ميزانية اتحاد الاسكواش بالكامل 5 مليون جنيه في العام