فروع بنك الإسكندرية في القاهرة .. دوت الخليج ينشر العناوين

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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /702777/فروع-بنك-الإسكندرية-في-القاهرة--تحيا-مصر-ينشر-العناوين

تنتشر فروع بنك الإسكندرية في القاهرة الكبري لتلبي احتياجات العملاء خاصة أن بنك الإسكندرية يقدم خدمات مصرفية متعددة، ويزداد تساؤلات العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن فروع بنك الإسكندرية في القاهرة سواء لفتح حسابات بنكية أو التحويلات والشهادات الإدخارية وغيرها من الخدمات التى يوفرها المصرف، لذلك يقدمها دوت الخليج بالتفصيل

فروع بنك الإسكندرية في القاهرة إليكم أشهر فروع بنك الإسكندرية في القاهرة التى يتساءل عنها الكثير من عملاء البنك العربي الأفريقي - فرع الشروق بنك الإسكندرية في مدينة الشروق أمام سور نادي هليوبوليس. - فرع التجمع الخامس بنك الإسكندرية في القاهرة الجديدة، وتحديدًا في التجمع الخامس في 305 شارع التسعين. - فرع النزهة بنك الإسكندرية في مصر الجديدة في ميدان سانت فاتيما، وتحديدًا في ١٧٨ شارع النزهة. بنك الإسكندرية - فرع مساكن الشيراتون بنك الإسكندرية في يقع في مصر الجديدة، وتحديدًا في شارع عبد الحميد بدوي. - فرع تحالف ستار بنك الإسكندرية يقع في مطار 3. - فرع فيصل الجيزة بنك الإسكندرية في شارع عيد مصطفى تقاطع شارع فيصل.

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