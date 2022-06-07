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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /702774/الديناصورات-حرة-بجانب-البشر-برومو-Jurassic-World-Dominion-قبل-عرضه-في-مصر

دوت الخليج يرصد تفاصيل عرض فيلم Jurassic World: Dominion بمصر

برومو فيلم Jurassic World: Dominion

يجيب فيلم Jurassic World: Dominion على عدة تساؤلات وهي هل من الممكن أن تعيش الديناصورات إلى جانب البشر في سلام دون أن تفتك الديناصورات بالبشر نظراً لأنهم الطرف الأكثر قوة.

وهل ذلك مجرد توازن هش لا بد وأن ينتهي يوماً ما حتى لو استمر لبعض الوقت؟، حيث تدور أحداث الفيلم بعد دمار جزيرة أيلا نوبلار، لتنطلق الديناصورات وتعيش جنباً إلى جنب مع البشر.

ويعيد هذا التوازن تشكيل المستقبل ويحدد ما إذا كان البشر سيحتفظون بمركزهم على قمة الكائنات المفترسة على الكوكب بينما يتشاركون الحياة مع المخلوقات الأكثر رعباً في التاريخ.

تفاصيل فيلم Jurassic World: Dominion

يشار أن فيلم فيلم Jurassic World: Dominion يعد الجزء السادس من السلسلة التي بدأت منذ عام 1993، وهو من إخراج كولين تريفورو، وشاركه التأليف إميلي كارمايكل، مايكل كرايتون، ديريك كونولي.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد من أبرز النجوم وهم كريس برات، وسام نيل ولورا ديرن، وبرايس دالاس هوارد، جيف جولدبلوم وعمر سي، وآخرين ومن المقرر أن ينطلق الفيلم في دور العرض المصرية من خلال شركة فور ستار فيلمز.

يذكر أن فيلم الفانتازيا حصد تقييمات إيجابية في شباك التذاكر العالمية، وذلك عقب انتهاء العرض الأول للفيلم في أمريكا الشمالية، حيث تدفقت ردود الأفعال من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالإيجابية بعد لم شمل سام نايل ولورا ديرن وجيف جولدبلوم.

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وحقق فيلم الحركة والفانتازيا الجديد jurassic World: Dominion إيرادات ضخمة وصلت إلى 55 مليون دولار خلال الافتتاحية الأولي له في 15 سوقاً عالمية كما تم عرضه على ما يقرب من 10000 شاشة عرض في جميع أنحاء المكسيك والبرازيل وإيطاليا وكوريا وعدد آخر من دول أوروبا.