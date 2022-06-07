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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /702770/بسمة-وهبة-الرئيس-السيسي-كرم-المرأة-قولا-وفعلا

أشادت الإعلامية بسمة وهبة، بمجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة المجالات، وخاصة مجال المرأة ودعم المرأة وتواجدها في المناصب الهامة، مشيرًا إلى أن دعم القيادة السياسية والدولة المصرية في آخر 8 سنوات للمرأة إنجاز مجتمعي وإنساني كبير.

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وأضافت "وهبة"، خلال تقديمها برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن المرأة المصرية شهدت تمكين ودعم في عهد الرئيس السيسي لم تلقاه في تاريخ مصر، متابعة: "الرئيس السيسي كرم المرأة قولا وفعلا، ويظهر ذلك من المرأة ودورها في المجتمع، مصر فعلا بتبني حياة جديدة وكريمة لكل المواطنين في الوقت الحالي".

وأثنت على المجهودات المبذولة في منظومة الشكاوى الحكومية والتي شهدت تطوير كبير في عهد الرئيس السيسي، حيث إن منظومة الشكاوى الآن أصبحت تساعد المواطنين وتسمع الشكاوى بالفعل: "خطوة تطوير منظومة الشكاوى دي وفرت كتير جدا على المصريين من التعب والجهد".

وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بالقطاع الصحي أيضا شهد الكثير من التطور والمبادرات العظيمة في عهد الرئيس السيسي، خاصة في ظل فترة كورونا، مضيفة: "مصر بتبني من جديد، والأرقام اللي تثبت ده مش مجرد كلام وخلاص، بناء مشاريع وبنية تحتية وبناء للإنسان أيضا".

بسمة وهبة: السيسي دعم فئات كان “حقها مهدور” في مصر

وأردفت أن الدولة دعمت الكثير من الفئات التي كان حقها مهدور في السنوات الماضية، مثل الشباب والمرأة والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث نجحت الدولة في خلق حياة كريمة لهم، من خلال توفير فرص عمل وحل مشاكلهم وغيرها من التدعيمات الظاهرة على الأرض.

وأوضحت أن عدد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" وصل لـ 1.3 مليون من كبار السن، علاوة على ملف المعاشات التي زادت قيمتها في عهد الرئيس السيسي،إلى جانب العمل على تحديث وتطوير المنظومة بشكل عام.