كيف حقت مصر المعادلة الصعبة وقضت على فيروس C ؟ فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 09:29 مساءً - حظى قطاع الصحة باهتمام كبير بعدما أطلقت الدولة حزمة من الخدمات الصحية العاجلة لسد الفجوة فى الخدمات التى واجهت على مدار سنوات طويلة نقصًا وتدنيًا فى المستوى، كما حرصت الدولة على العمل فى اتجاهين فى الملف الصحى الأول إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

والمحور الثانى هو إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية للإسراع فى توفير الخدمة للمواطن فى ظل تطبيق معايير الجودة المتبعة عالميًا.

كان من بين تلك النجاحات القضاء على فيروس C لتصبح تجربة رائدة لكون مصر أول دولة تعلن تخلصها من الفيروس بفضل حملة "100 مليون صحة" كما جرى فحص 70 مليون مواطن وعلاج 2 مليون مواطن بتكلفة تصل لـ3 مليارات جنيه.

وتم فحص مليون و745 ألفًا و408 طلاب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن فيروس Cبين طلاب الصف الأول الإعدادى بالمجان.

وللعلم انطلقت الحملة القومية للقضاء على فيروس C فى 2014 وأسهمت فى تحقيق وفر مالى فى تكلفة العلاج يقدر بـ8 مليارات جنيه.