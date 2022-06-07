مصطفى مدبولى يوافق على إعادة تخطيط مناطق زرزارة بالغردقة وعزبة المطار بالهايكستب

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 09:28 مساءً - اعتماد حدود واشتراطات الحفاظ على المناطق ذات القيمة المتميزة بمدينتي سيوة ورشيد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة، وحضر الاجتماع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، واللواء ناصر فوزي، مدير مركز استخدامات أراضي الدولة، والمهندس علاء عبد الفتاح، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وباقي أعضاء المجلس من ممثلي الوزارات وذوي الخبرة. وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول العديد من الموضوعات التي تتعلق بأنشطة التنمية العمرانية، والاشتراطات التخطيطية والبنائية، وكذا تغيير استخدامات بعض الأراضي، إلى جانب موضوعات أخرى تتعلق بالتنسيق الحضاري لبعض مناطق الجمهورية. وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم، خلال الاجتماع، الموافقة على طلبات إعلان عدد من المناطق كمناطق إعادة تخطيط، بحيث تخضع لتعديل استخدامات الأراضي وفقاً للأسس والمعايير المقررة، وتشمل منطقة زرزارة في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومنطقة عزبة المطار بالهايكستب، التابعة لحي النزهة بمحافظة القاهرة، ومنطقة حكر السكاكيني بحي الشرابية، التي تخضع لأعمال التطوير ضمن جهود إحياء عدد من المناطق التاريخية. وخلال اجتماعه، وافق المجلس الأعلى أيضًا على عدد من