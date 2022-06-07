الأزهر للفتوى : بناء الإنسان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة

وأشار إلى أهمية إطلاق البرامج الشاملة للتوعية الأسرية والمجتمعية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للمحافظة على الأسرة وحمايتها من التفكك؛ كونها وحدة بناء المجتمع وأحد أهم عوامل استقراره.
وأشاد الحديدى خلال زيارته لجامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بتميز جامعة كفرالشيخ بالإمكانيات البحثية والتعليمية، وبنموذج الجامعة وما حققته منذ تأسيسها وبإمكانياتها من حيث الاهتمام بالقيم الجمالية داخل الحرم الجامعى، والبنية التحتية المتميزة للتعليم والبحث العلمى، بجانب تميزها وترتيبها فى التصنيفات الدولية.
من جانبه، رحب رئيس الجامعة الدكتور عبدالرازق دسوقى، بالدكتور أسامة الحديدى فى رحاب جامعة كفر الشيخ، مقدما شرحا مبسطا عن الجامعة وما شهدته من تطور ملحوظ فى مختلف القطاعات التعليمية والبحثية، موجها التحية والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف فى المشاركة الفعالة لتنفيذ أهداف الدولة المصرية.
وأضاف الدكتور دسوقى، أن قضية "لم الشمل" تعد أحد القضايا المحورية التى تهم المجتمع المصرى، مشيدا بحملات المجلس القومى للمرأة وخصوصا طرق الأبواب وتقديم الدعم والمساندة.
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