نائب محافظ الوادى الجديد تتابع منظومة العمل بالمركز التكنولوجى بالخارجة

جدة - نرمين السيد - تفقدت نائب محافظ الوادى الجديد حنان مجدى، يرافقها رئيس مركز الخارجة ياسر محمود، اليوم الثلاثاء، المركز التكنولوجى بالوحدة المحلية للمركز، لمتابعة منظومة العمل داخل المركز والخدمات المقدمة للمواطنين.





والتقت نائب المحافظ بحسب بيان بعدد من المواطنين داخل المركز للاطمئنان على أداء الخدمة، موجهة بإعداد مقترح للاستغلال الأمثل للمركز التكنولوجى المتنقل للتيسير على المواطنين بالمراكز والمناطق النائية.

وتابعت النائب البرنامج التدريبى لشباب الخريجين الملتحقين بالخدمة العامة لتعريفهم بآليات العمل قبل توزيعهم على الإدارات المختلفة.

كما تفقدت مجدى أعمال تجهيز مبنى مركز إبداع الذى تم إنشاؤه فى إطار خطة المحافظة للتحول الرقمى وميكنة الخدمات الحكومية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وذكرت المحافظة، فى بيان صادر اليوم، أن نائب المحافظ تفقدت أيضا مكونات مركز التحول الرقمى، الذى يضم قاعات مجهزة للتدريب ومقرات الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى وبوابة الشكاوى الحكومية، ووجهت بسرعة تجهيز البنية التكنولوجية للإدارات تمهيدا لتأثيث وتجهيز المركز وتدريب العاملين على منظومة العمل الرقمية.

وتابعت نائب المحافظ، يرافقها مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة بهاء شوقى، البرنامج التدريبى المنفذ بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والمركز الثقافى البريطانى، بمقر منتدى الشباب؛ الذى يهدف إلى تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل من خلال تنمية المهارات الحياتية واللغات وأساسيات التحول الرقمى.