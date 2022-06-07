وزير الرياضة يفتتح دورى «حياة كريمة» الخماسى لتلاميذ المدارس

وأعرب الوزير عن سعادته بمشاركة الشباب فى دورى كرة القدم الخماسية.. مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بالعديد من البرامج والمشاريع التى تهدف إلى خدمة الشباب المصرى واستغلال طاقاتهم المختلفة وتسخيرها لخدمة المجتمع.
وأوضح أن إقامة الدورة يأتى إيمانا بدور الدولة المصرية بالنهوض بالنشء والشباب على كافة الأصعدة ومن ضمنها المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تحت شعار «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى والتى شملت الاهتمام بكافة نواحى البنية التحتية والاهتمام بأبناء تلك المناطق رياضيا.
وأشار صبحى إلى أنه كان حريصا على إطلاق النسخة الأولى من دورى كرة القدم لتلاميذ المدارس، والتى يشارك فيها الشباب من 20 محافظة لتلاميذ المرحلة الإعدادية.
جدير بالذكر أن الدورى فى نسخته الأولى يقام بالتعاون بين وزارتى الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والاتحاد المصرى للرياضة المدرسية.
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