المشاركون بمؤتمر الإفتاء: مصر ستظل حاملة لواء الإسلام والعروبة

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس قسم المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب لدى مجلس الأمن السفير أحمد سيف الدولة: إن تنظيم مؤتمر لمكافحة التطرف فى هذا التوقيت من شأنه معالجة مسألة شديدة الخطورة فى وقت يعانى فيه العالم أجمع ويلات الإرهاب والفكر المتطرف.

وأوصى رئيس قسم المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب لدى مجلس الأمن، بضرورة تكثيف الجهود الإعلامية لمكافحة الخطاب الإرهابى، بما فى ذلك تكثيف جهود القيادات الدينية والمعنية، قائلا: "ينبغى تنمية الوعى العام لدى المجتمعات لعمل خطاب مضاد للإرهاب والتطرف، وينبغى أن يوسع الخطاب الإيجابى وتوفير المصداقية ومعالجة الرسائل المثيرة للعنف، ترسيخا للتعايش بين الشعوب والحضارات".

من جانبه، قال مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الدكتور سلطان محمد النعيمى: إن التسامح والتعايش هو السبيل الوحيد لوجود التنمية، لأن الأمن لا يأتى فقط بسواعد رجال الأمن.

وأضاف أن أهمية المؤتمر تأتى على قدر مناقشته لقضية التطرف والإرهاب، مشيرا إلى خطورة ظهور جماعات ترتكز على أيديولوجية دينية متطرفة.

وتابع: "إن دولة الإمارات قد أدركت خطورة ظاهرة التطرف والفكر التكفيرى مبكرا وما يحدث من أعمال عنف، مشددا على ضرورة تشكيل البيئة العالمية لمواجهة الإرهاب، فالإمارات ما زالت يدا بيد مع مصر فى مواجهة الإرهاب والقضاء عليه وإنضاب بؤره للوصول إلى التنمية والتسامح، والمواجهة لا بد أن تبدأ بالنشء والولوج إلى الوسائل الإعلامية لتصحيح الخطاب الموجه والداعم للخطاب المتطرف".

بدوره.. أعرب المفتى العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد أحمد حسين عن أمله فى أن يخدم المؤتمر البشرية جمعاء وبعدالة وإنصاف وحق دون تفريط، مناشدا بضرورة حماية مقدسات المسلمين من التدمير والخراب والتدنيس، داعيا المولى- سبحانه وتعالى- أن تعود القدس لسابق عهدها وتمكن كافة المسلمين من الصلاة فيه.

من جانبه، أكد مفتى لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان أن التطرف يدور حول فكرة مركزية واحدة هى احتكار الرأى الذى يؤدى إلى الرفض ثم يؤدى إلى الإرهاب والتصفية الجسدية، كما أن الإعلام المتطرف يؤدى إلى إزكاء العداء بين دول العالم، فالإعلام المتطرف يحول القضايا المحلية إلى قضايا عالمية، فكل مشكلة تمس حياة إنسان ما فى دولة ما سرعان ما تصير مشكلة عالمية.

كما دعا إلى إعادة النظر فى المفاهيم التى فرضت ذاتها على واقع المسلمين وأدت إلى تأجيج الصراعات والنزاعات.

وقال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية الدكتور أسامة الأزهرى إن أخطر ما نواجهه جميعا وما تواجهه دولنا وأوطاننا هو الفكر المتطرف، وانتشار تيار متطرف يتبنى فكر التكفير وحمل السلاح جراء منظومة فكرية عامرة بالأفكار المغلوطة.

وأضاف: "لقد واجهنا جملة أفكار متطرفة كثيرة على مدار سنوات ماضية تستخدم مصطلحات ومفاهيم مغلوطة"، مشيرا إلى أن تلك التيارات الـ 40 تبدأ بجماعة الإخوان، مرورا بجماعة التكفير والهجرة والجماعات الإسلامية، "وقد توصلنا إلى أن تلك التيارات تنطلق من عدد من المصطلحات والأفكار من بينها عدة منطلقات وقواسم مشتركة، وهى 7 أفكار محددة، فلا يخرج إرهابى قط إلا وقد عبر على تلك الأفكار، وأبرزها: فكرة التكفير، والجاهلية، وفكرة الولاء والبراء، وحتمية الصدام وغيرها من الأفكار".

وأكد أن مصر ستظل حاملة لواء الإسلام والعروبة والمدافعة عن القيم والمؤتمنة على الشرع الشريف، كما أشار إلى أن مواجهة الإرهاب ليست من التجديد فى شيء، إنما هى إطفاء للنيران وواجب وقتى لتحقيق مقاصد الشريعة، وينبغى أن نشارك العالم حولنا فيما يشغلنا من هموم.



وتابع: "نحن المسلمين فى حاجة إلى أن نقدم أطروحة ناجحة لمكافحة التطرف، وأن نساهم مع العالم فى قضية التنمية المستدامة وقضية المرأة والطفولة وصناعة القيم وبناء الحضارة".

ولفت النظر إلى أن مصر والأزهر الشريف ودار الإفتاء وعلماء مصر كانوا لكم ولدولكم سندا وعضدا وقوة لكل الدول الشقيقة، واليوم نجتمع لنحتفل بإطلاق مركز "سلام" الذى يأتى خطوة يسعد بها كل مخلص مؤتمن على الشريعة، حتى نتصدى لخطر الإرهاب وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية.

واستطرد: "نحن نريد أن نتشارك مع الأمم المتحدة فى دراسة معمقة وندوات، والاشتباك مع رؤية الأمم المتحدة التى تطلق شعار (لا للجوع)، ونحن نقول إن هذا الدين جاء رحمة للعالمين، ونحن ندعو الدنيا إلى زيادة الإيمان والحفاظ على الأوطان متمنين لمركز سلام التوفيق فى رسالته".