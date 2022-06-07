نائب محافظ شمال سيناء: رفع كفاءة طريق العريش - القنطرة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مرور لجنة برئاسته لتفقد الطريق الدولى اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس مركز ومدينة العريش أسامة عفش، ورئيس مركز ومدينة بئر العبد محمد بهجت، ومدير عام مديرية الطرق بشمال سيناء عبد الهادى سليم محمد، ومدير التخطيط العمرانى بالمحافظة حسام الشريف، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأشار نائب المحافظ إلى اهتمام المحافظة بتلبية مطالب المواطنين فى شتى القطاعات، وفقا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة.

وقال نائب المحافظ إنه تم رفع كفاءة الطريق وإنارة كشافات الكهرباء على جانبيه وإزالة الرمال من على الطريق وإزالة أية عوائق عليه، وتزويده بلوحات إرشادية إلى جانب تشغيل الطريق فى الاتجاهين وفتح الوصلات المغلقة.

وفى سياق آخر.. أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء حمزة رضوان أن إجمالى عدد التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية بلغ 329 تظلما على مستوى المحافظة.

وأوضح رضوان -فى بيان صادر اليوم الثلاثاء- أنه بلغ إجمالى عدد التظلمات فى اليوم الأول: 90 تظلما فى اللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، وفى اللغة الإنجليزية، وفى الحاسب الآلى، فيما بلغ عدد التظلمات فى اليوم الثانى: 68 تظلما (فى اللغة العربية، وفى الرياضيات، وفى العلوم، وفى الدراسات، وفى اللغة الإنجليزية)، بينما بلغ عدد التظلمات فى اليوم الثالث: 46 تظلما (فى اللغة العربية، وفى الرياضيات، وفى العلوم، وفى الدراسات الاجتماعية، وفى اللغة الإنجليزية)، وبلغ عدد التظلمات فى اليوم الرابع: 69 تظلما (فى اللغة العربية، وفى الرياضيات، وفى العلوم، وفى الدراسات الاجتماعية، وفى اللغة الإنجليزية)، بينما التظلمات فى اليوم الخامس بلغت 34 تظلما فى اللغة العربية، وفى الرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.

وبلغ عدد التظلمات (اليوم الثلاثاء): 22 تظلما فى اللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.

يذكر أنه تم اعتماد وإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء للعام الدراسى 2021/2022 بنسبة نجاح بلغت 82٪ من المتقدمين للامتحانات، وتم فتح التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضى.