وزير التعليم يشارك فى الاجتماع السنوى للمجلس الأعلى للثقافة

جدة - نرمين السيد - شارك وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى، فى الاجتماع السنوى للمجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، للتصويت على أسماء الفائزين بجوائز الدولة فى الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، بفروعها المختلفة (التشجيعية، التفوق، التقديرية، النيل، النيل للمبدعين العرب).





ويأتى انعقاد هذا الاجتماع بحضور أعضاء المجلس الذين يحق لهم التصويت لاختيار الفائزين بجوائز الدولة، حيث يخصص الاجتماع فى الأساس للتصويت على منح جوائز الدولة المختلفة ـ النيل، التقديرية، التفوق فى المجالات الثلاثة الرئيسة: الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية من واقع الأسماء التى تم ترشيحها من قبل لجان الفحص والتى عملت على مدى الأشهر الماضية، إضافة إلى اعتماد الترشيحات الخاصة بجوائز الدولة التشجيعية، والتى أقرتها لجان الفحص الخاصة بها فى الفروع المعلن عنها. وتمنح جائزة الدولة التشجيعية، لتشجيع الإنتاج الفكرى فى مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية وقيمة الجائزة 50 ألف جنيه، وتمنح جائزة التفوق للممتازين فى الإنتاج الفكرى فى الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وقيمة الجائزة 100 ألف جنيه وميدالية فضية، وتمنح الجائزة التقديرية، للممتازين فى الإنتاج الفكرى فى الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وقيمة الجائزة 200 ألف جنيه وميدالية ذهبية، وتمنح جائزة النيل لشخصية بارزة فى كل مجال من الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وقيمة الجائزة 500 ألف جنيه وميدالية ذهبية.

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