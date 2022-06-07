عاجل- البحوث الزراعية توضح حقيقة انتشار بطيخ فاسد بالأسواق (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكشف خلال مداخلة مع الإعلامى سيد على ببرنامج "حضرة المواطن"، عن خطوات اختيار البطيخ الجيد فى السوق، أبرزها أن البياض الموجود ضمن المشاكل التى تكون نتيجة عدم النضج الكافى، فضلا عن اختيار البطيخة المستديرة والتى تحتوى على لون أصفر، كما أكد أن البطيخة الثقيلة تعد من أهم نضوجها.

وذكر أنه لم يعد أحد فى الزراعة يستخدم المبيدات المسرطنة وأصبح هناك وعى لدى المزراعين، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يدعو للخوف والقلق من شراء البطيخ فى هذه الأيام.