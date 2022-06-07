أحمد موسى: السيسي "بيجري" لسد احتياجات الشعب المصري.. و"الدلتا الجديدة" خير دليل

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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /702766/أحمد-موسى-السيسي-بيجري-لسد-احتياجات-الشعب-المصري-والدلتا-الجديدة-خير-دليل

علق الإعلامي أحمد موسى، على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مستشار الرئيس للتخطيط العمراني واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية لمتابعة مسىتجدات المشروع القومي للإنتاج الزراعي "الدلتا الجديدة" قائلا إن مصر تعمل على أن تكون الدلتا الجديدة 2.8 مليون فدان، وينتهي المشروع عام 2024.

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وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر تعمل على توفير الأمن الغذائي بالكامل من الإنتاج الزراعي الداخلي، من خلال التوسع الزراعي، والاعتماد على جهود الدولة الذاتية بدلا من الاستيراد، "الرئيس بيجري والله عشان يسد احتياجات الشعب المصري".

أحمد موسى: 800 ألف فدان قمح في “الدلتا الجديدة”

وأشار إلى أن العام المقبل مصر ستنتج في موسم القمح الجديد 300 ألف فدان، ومساحة القمح التي ستُزرع في الدلتا الجديدة 800 ألف فدان، وسينتج 2.4 مليون طن قمح، وهو زيادة ضخمة في إنتاج القمح المصري.

وأردف أن هذا المشروع أمواله مصرية 100% عدا استيراد طلمبات المياه فقط التي ستروي الأراضي الزراعية، مشددا على أن ما يفعله الرئيس الآن هو تغير حقيقي في مصر.

وواصل أن مشروع الدلتا الجديدة سيشمل المحاصيل الاستراتيجية بالكامل إلى جانب الذرة إلى جانب الأعلاف، حيث إن مصر ستعمل على إنشاء محطات للتصدير، ومحطات لتصنيع منتجات الألبان، إلى جانب مناطق صناعية متكاملة إضافة إلى مصانع للزيوت وصوامع للقمح.

وأشار إلى أن صوامع القمح التي سيتم إنشاؤها ستُخزن مليون طن قمح، "الدولة المصرية شغالة مش نايمة، والمشاريع كتير والعمل شغال، وفيه إنجازات وإجراءات سريعة جدا مصر بتعملها عشان نواكب العالم والأزمات العالمية".

وشدد على أن هناك ضغط كبير على عدد من مؤسسات الدولة من أجل إنهاء المشاريع التي تسعى مصر لإنهائها في وقت قصير جدا، “مفيش إنجاز هيحصل من غير ما يكون فيه ضغط وتمويل كبير كمان”.