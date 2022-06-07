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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /702764/بقيت-حر-بعد-٣-سنين-من-النزاعات-والإساءة-لسمعتي-محمد-الشرنوبي-يعلن-انتهاء-أزمته

شارك الفنان محمد الشرنوبي متابعيه وجمهوره بنشره مقطع فيديو جديد له يعلن من خلاله انتهاء أزمته والنزاعات القضائية مع شركة إيرث برودكشن نهائيًا.

دوت الخليج يكشف تعليق محمد الشرنوبي بعد انتهاء أزمته

انتهاء أزمة محمد الشرنوبي وشركة إيرث برودكشن

ظهرت الفنان محمد الشرنوبي في الفيديو الذي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام يعلن عن انتهاء أزمته مع شركة إيرث برودكشن للإنتاج، وحصوله على حكم نهائي من المحكمة بإنهاء عقده مع الشركة.

وعلق الفنان محمد الشرنوبي على الفيديو قائلا: “‎انا بقيت حر ... الحمدلله بعد ٣ سنين من النزاعات القضائية؛ والإساءة لسمعتى و تعطيل عملي، حكمت المحكمه لصالحي بانهاء عقدي مع شركة ايرث برودكشن للانتاج بحكم نهائي و مليش اي علاقة ولا اي صلة تربطني بهذه الشركة”.

وقال خلال الفيديو: “وأي محاولات من الشركة بعد كده أنها تطلع بيانات أو تكلم شركات أن مش من حقكم تتعاقدوا مع شرنوبي هي محاولات بائسة وغير قانونية.. استنوني قريب بحضر حاجات لذيذة”.

محمد الشرنوبي وسارة الطباخ

وتابع: “خلاص هعرف أغني براحتي بقالي 3 سنين مش عارف أنزل أغاني خالص وشكرا ليكم جدا على وقوفكم جنبي وفي ضهري”، واختتم تعليقه: “‎شكرا للقضاء المصري و كل اللي وقفوا جنبي”.

جدير بالذكر أنه خلال الفترة الماضية كان الفنان محمد الشرنوبي لم يستطع طرح أي أغنية جديدة عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وآخرها أغنية "إيه اللذاذة دي" التي طرحها عبر قناته لكن تم حذفها بعد ساعات من طرحها.

وجاء حذف الأغنية بعد مخاطبة المنتجة سارة الطباخ لإدارة اليوتيوب وإرسال العقد المبرم بينها وبين محمد الشرنوبي وهو ما ترتب عليه حذف الأغنية.

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ومن ناحية أخرى، كانت آخر أعمال الفنان محمد الشرنوبي، مشاركته ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 بمسلسل فاتن أمل حربي والذي يضم في بطولته كلا من نيللي كريم، محمد ثروت، هالة صدقي، شريف سلامة، خالد سرحان، فادية عبد الغني وآخرين والعمل من تأليف إبراهيم عيسى والإخراج لـ ماندو العدل.