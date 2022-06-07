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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /702763/صناعة-النواب-تناقش-مشكلات-مصانع-الطوب-الطفلين

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود ، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء طلب احاطة مقدم من النائب هشام سعيد الجاهل، بشأن المشكلات التي تواجه مصانع الطوب الطفلي التي أصبحت مهددة بالتوقف نتيجة امتناع الحكومة عن تسليم الحصص الخاصة بالمصانع من المازوت

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وقال المهندس مجدي توفيق نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للنقل والتوزيع أن المنظومة بقطاع البترول تدار الكتروني لمراجعة المواد البترولية التي يتم تداولها في الشارع المصري ، موضحا أن هناك مشاركة حقيقية من وزارة المالية في هذا الأمر.

نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للنقل والتوزيع : المنظومة تدار الكتروني لمراجعة المواد البترولية لمنع السرقات

وأضاف توفيق خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب أن عدد إجمالي مصانع الطوب المسجلين حوالي ١٣٢٦ مصنع مسجل ، مشيرا إلي أن حوالي ٤٣٦ مصنع فقط هو الذي يعمل.

وأفاد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للنقل والتوزيع، أن كل المنتجات البترولية كان من المفترض أن يتضاعف سعرها ثلاث مرات نظرا لارتفاع اسعارها ولكن الحكومة لم تفعل ذلك بل العكس

وكشف توفيق أنه خلال الساعات الماضية تم ايقاف ٤ شركات مسؤولة عن تسويق المنتجات البترولية ، موضحا أن تم كشف التلاعب من خلال المنظومة الإلكترونية لأنها تدار بحرفية شديدة

وشدد توفيق أن المنظومة الإلكترونية تحت التنفيذ وبداية تنفيذها سيكون قريبا ، مشيرا إلي أنه تم التعاقد مع أحد الجهات بالأمن القومي لمنع السرقات والتلاعب لأنها قضية أمن قومي

وعلق النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ، أن الدولة مصرية حريصة علي منع حدوث سرقات أو سحب أنابيب بطرق غير شرعية ، مشددا أن الدولة واجهزتها تبذل كل جهودها للحفاظ علي المال العام لأن السرقات في هذا المجال يعد قضية أمن قومي.