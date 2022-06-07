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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /702771/رقم-خدمة-عملاء-البنك-العربي-الأفريقي-2022-سرعة-في-الرد

يقدم دوت الخليج رقم خدمة عملاء البنك العربي الأفريقي 2022 وعناوين فروع المصرف في القاهرة الكبري، بناءً على تساؤلات العديد عن رقم خدمة عملاء البنك العربي الأفريقي الخط الساخن سواء من داخل مصر أو من خارجها للاستفسارات عن خدماتهم البنكية المختلفة.

رقم خدمة عملاء البنك العربي الأفريقي الخط الساخن - يمكن التواصل على رقم خدمة عملاء البنك العربي الأفريقي الخط الساخن من خلال الخط الساخن 19555 في حالة التواصل من داخل البلد. - والتواصل مع خدمة العملاء للبنك العربي الافريقى عن طريق الرقم الخاص بالخط الساخن وهو 8002242 من خارج البلد. عناوين فروع البنك العربي الأفريقي في القاهرة الكبري إليكم عناوين فروع البنك العربي الأفريقي في القاهرة الكبري وأرقام التليفون من خلال الآتي: - فرع البنك العربي الأفريقي الأزهر 160 شارع جوهر القائد بالأزهر التليفون :25910963/965/971 (02) الفاكس : 25910960 (02) - فرع البنك العربي الأفريقي الألفى 44 شارع عبد الخالق ثروت في وسط البلد القاهرة التليفون : 25909680/99 (02) الفاكس : 25909690 (02) - فرع جاردن سيتي البنك العربي الأفريقي شارع 5 ميدان السراي الكبري جاردن سيتي التليفون الخط الساخن : 27924770 - 27945094 (02) الفاكس: 27925599 (02) - فرع شبرا البنك العربي الأفريفي 17 شارع دولتيان اغا خان بشبرا التليفون : 21960938-21960968 (02) الفاكس : 21960955 (02) - فرع فور سيزونز البنك العربي الأفريقي 1089 كورنيش النيل بفور سيزونز نايل بلازا التليفون : 27945283 (02) الفاكس : 27945287 (02) - فرع فيرمونت البنك العربي الأفريقي نايل سيتي كورنيش النيل، رملة بولاق، القاهرة التليفون :24619591 (02) الفاكس : 24619594 (02) - فرع القصر العيني البنك العربي 8 شارع إبراهيم نجيب؛ جاردن سيتي التليفون: 27957071/73 (02) الفاكس: 27952445 (02) - فرع قصر النيل البنك العربي الأفريقي 29 شارع قصر النيل وسط البلد التليفون: 23924371/198/586 (02) الفاكس: 23920950/891 (02).

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