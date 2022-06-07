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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /702765/عملاء-بنك-التعمير-والإسكان-يتساءلون-عن-حكم-الأرباح-الإفتاء-تكشف

تساءل عملاء بنك التعمير والإسكان أكثر من مرة عن حكم الأرباح والفوائد على شهادات بنك التعمير والإسكان وحساباتهم البنكية، ليطمئن قلوبهم على أموالهم، ويقدم دوت الخليج حكم الإفتاء حول أرباح البنوك سواء بنك التعمير والإسكان أو غيره من البنوك الآخري.

بنك التعمير والإسكان

يعتبر بنك التعمير والإسكان من أبزر البنوك المحلية والتى تمتلك شريحة كبيرة من العملاء ممن يثقون في تعاملاتهم في الخدمات المختلفة التى يقدمها بنك التعمير والإسكان ويتساءلون عن أرباحه على الفوائد وهل متوافقة مع الشريحة الإسلامية أم لا، خاصة أنها مرتفعة.

حكم الإفتاء على فوائد البنوك

أكدت دار الإفتاء أن فوائد البنوك حلال شرعًا ويجوز صرفها، مستندة في قولها على الفتوى منذ عقود: إلى القول بجواز أخذ أرباح البنوك باعتبارها أرباحًا تمويلية ناتجة عن عقود تُحقِّق مصالح أطرافها؛ وذلك لعدة أسباب:

- أَنَّ القاعدة تقول: يجوز استحداثُ عقودٍ جديدة إذا لم يكن فيها غَرَرٌ أو ضَرَرٌ، وعقود البنوك من هذا القبيل.

- مسألةٌ خلافيةٌ، ولا حرج على مَن أخذ برأي أحد من العلماء فيها؛ والقاعدة تقول: "لا يُنكَر الحكم المختلف فيه".

- ما يأكده قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م، والقاعدة تقول أيضًا: "حكم الحاكم يرفع الخلاف في المسألة".

وبذلك يكون اتضح كل ما يخص حكم الإفتاء على فوائد بنك التعمير والإسكان وغيره من البنوك، بحكم الشرع والقانون.