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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /702762/خبير-اقتصادي-التوسع-في-طرح-شركات-في-البورصة-يزيد-فرص-العمل

أكد إيهاب سعيد، الخبير الاقتصادي، أن التوسع في طرح شركات في البورصة يساعد في زيادة فرص الوظائف للمواطنين، إلى جانب زيادة الاستثمارات، موضحًا أن البورصة هي "مكسب وخسارة دائما" في أي مكان في العالم، ويمكن للمواطن أن يحقق مكاسب مميزة أو خسائر بحسب الأسهم التي يقرر الاستثمار فيها.

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وأضاف "سعيد"، خلال استضافته في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى أن البورصة المصرية في الوقت الحالي تعاني بعض الشيء، داعيًا المواطنين بعدم شراء أسهم إلا بعد طرح شركات من القطاع العام حتى يستفيد بشكل أكبر.

وتابع أن الشركات التي يتم طرحها في البورصة تستفيد من ذلك بأنه تحصل على تمويلات لتوسيع نشاطها في السوق، ومن يشتري تلك الأسهم يكون شريكا في الشركات نفسها، "يعني أي حد بيشتري أسهم في شركة معينة هو بيبقى شريك فيها بحسب نسبة الأسهم اللي اشتراها".

خبير اقتصادي: يمكن استغلال الاكتتابات التي ستطرحها الدولة

وواصل أنه يمكن للمواطنين استغلال الاكتتابات التي ستطرحها الدولة في الشركات الجديدة في البورصة، والذي من المتوقع أن يكون فيها نسبة ربح خاصة في شركات القطاع العام، وسيستطيع المواطن من خلال تلك التجربة تقييم البورصة وأن لها شق إيجابي وشق سلبي.

وأوضح أن المكاسب من البورصة تجذب المواطنين للاستثمار فيها، مطالبا الدولة بمنح إعفاءات ضريبية للشركات التي ستُطرح في البورصة للمساعدة في جذب الاستثمارات أكثر، ودخول مستثمر أجنبي من جديد للبورصة المصرية.