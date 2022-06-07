بعد تأخرها بسبب عطل فنى.. عودة حركة قطارات الخط الثانى للمترو لطبيعتها

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 08:23 مساءً - أعلن احمد عبد الهادي بكير - المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق - عن عودة وانتظام حركة قطارات الخط الثاني بالكامل من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب فى الاتجاهين، وذلك بعد حدوث عطل فنى مفاجئ بأحد القطارات بين محطتي مسرة وروض الفرج.

وأضاف متحدث المترو، خلال بيان صحفي مساء اليوم أنه على الفور جرى الدفع بجميع فرق الطوارئ وتم مسير القطار فوارغ لمحطة المنيب لفحصه وإزالة العطل.

وأشار إلي أنه تم الدفع بعدد من القطارات فوارغ لسحب الزحام بالمحطات و تم عودة حركة القطارات بجميع المحطات بالخط الثاني بشكل طبيعي بالاتجاهين ، مؤكدا أن حركة القطارات بالخط الأول والثاني يعملان بشكل طبيعي وبكامل طاقتهما .

وناشد " متحدث المترو " جمهور الركاب بالتواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg

وذلك لتلقى كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو و التابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط .