شديد الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة أنه يسود غدًا طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى معتدل ليلًا وفى الصباح الباكر، كما يسود طقس حار على السواحل الشمالية ووسط سيناء، معتدل ليلًا وفى الصباح الباكر.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد إلى أنه يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، معتدل ليلًا.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا كالآتى:

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

العظمى الصغرى

القاهرة 36 24

الإسكندرية 32 22

وادى النطرون 34 22

طنطا 35 22

شبين الكوم 34 23

دمنهور 34 22

بلطيم 31 21

مطروح 33 22

السلوم 32 21

سيوة 39 21

بورسعيد 30 23

دمياط 29 22

الزقازيق 36 23

المنصورة 35 22

الإسماعيلية 37 22

السويس 36 21

العريش 33 22

رفح 32 21

رأس سدر 37 23

نخل 36 18

نويبع 36 23

طابا 34 22

كاترين 32 18

الطور 37 23

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 39 28

مرسى علم 36 24

الفيوم 37 22

بنى سويف 37 23

المنيا 37 22

أسيوط 38 25

سوهاج 38 24

قنا 39 25

الأقصر 41 24

أسوان 41 27

إدفو 41 26

أبوسمبل 40 25

الوادي الجديد 41 25

شلاتين 37 28

أبو رماد 36 27

حلايب 34 27

رأس حدربة 33 26