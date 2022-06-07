بالاسم ورقم الجلوس .. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية

جدة - نرمين السيد - اعتمد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021-2022، بنسبة نجاح 74.77 %، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 90.68%.





وتقدم محافظ القليوبية بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها لجهودهم المتميزة، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات فى سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالانشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

ومن جانبه، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 115 الفت و533 طالبا وطالبة، أدى منهم الامتحان115 الفا و480 طالبا وطالبة، وللحصول على نتئجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية يمكن الدخول على هذا الرابــــــــط

وفى حالة تعثر الدخول إلى الرابط، يمكن الاطلاع على الملف المرفق، لمعرفة النتيجة بالاسم ورقم الجلوس.