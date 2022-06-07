رئيس جامعة الأزهر : نحرص على التعاون مع جميع الأشقاء الأفارقة

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس جامعة الأزهر نائب رئيس اتحاد الجامعات الإفريقية لدول شمال إفريقيا الدكتور محمد المحرصاوى، حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامع وجامعة على دعم جميع الأشقاء فى قارة الإفريقية انطلاقا من حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، على التعاون مع جميع الدول الإفريقية الشقيقة.





جاء ذلك خلال لقاء رئيس جامعة الأزهر، اليوم الثلاثاء، مع البروفيسور بكرى سعيد عثمان، رئيس اتحاد الجامعات الإفريقية لدول شمال إفريقيا، ووفد رؤساء الجامعات النيجيرية، بحضور الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحرى، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات.

وأشار رئيس جامعة الزهر، إلى حرص مؤسسة الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الدائم والمستمر على الانفتاح والتعاون مع جميع الدول الإفريقية الشقيقة من خلال استثمار القواسم المشتركة بين الجميع بما يعود بالنفع على جميع الشعوب وبالخير والرخاء والتنمية على العالم أجمع.

وأوضح حرص جامعة الأزهر التام على الاهتمام بالطلاب الوافدين من مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن الجامعة يدرس بها نحو 23 ألف طالب وطالبة من أكثر من 110 دول حول العالم، منهم 6 آلاف طالب يمثلون مختلف الدول الإفريقية، ويدرسون فى جميع كليات جامعة الأزهر "العربية والشرعية والتطبيقية" إضافة إلى احتضان جامعة الأزهر لنحو 3200 طالب وطالبة فى مرحلة الدراسات العليا بمختلف كليات الجامعة.

واضاف أن جامعة الأزهر تحرص على ترسيخ وتعليم منسوبيها من الطلاب والطالبات الرأى والرأى الآخر، وقبول الآخر، وتحرص من خلال مناهجها الدراسية على تعليم الطلاب الوسطية والاعتدال والبعد عن التطرف الفكرى.