محافظ بنى سويف يعتمد تنسيق القبول بمدارس الثانوى العام بـ230 درجة

جدة - نرمين السيد - اعتمد محافظ بنى سويف محمد هانى غنيم، اليوم الثلاثاء، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام، للعام الدراسى المقبل "2022/2023" بمجموع "230" درجة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة.





وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة محمد عبد التواب - فى تصريح - تحديد الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى هذا العام بعد إجراء بيان بالمجموع التكرارى لجملة الطلبة الناجحين فى الشهادة الإعدادية والذى بلغ 42 ألفا و696 طالبا وطالبة، وإجمالى عدد الفصول 330 فصلا، والكثافة التى تناسبت مع هذا المجموع والمقدرة بـ 45 طالبا فى الفصل الواحد. وفيما يتعلق بتنسيق طلاب الخدمات، فقد تقرر قبول الطلاب بمدارس الخدمات للثانوى العام بمجموع يقل "40 درجة" عن مجموع القبول بتنسيق الثانوى العام. كما اعتمد المحافظ تنسيق القبول بمدارس التعليم الفنى للعام الدراسى 2022/2023، بأنواعه المختلفة (صناعى، تجارى، فندق، زراعى).

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