التعليم تعلن الفائزين بمسابقة الرائد العام المثالى

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صحفى، جاء هذا تحت رعاية الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وبحضور الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشؤون المعلمين.

وأعرب الدكتور رضا حجازى، عن سعادته للقائه مع الرواد العموم مديرو المدارس المثاليين، ونقل لهم تحيات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مشيرا إلى أن إدارة المدارس خلال الفترة الحالية تواجه الكثير من الصعوبات خاصة فى ظل التغيرات السريعة التى تمر بها، وأن انضباط المدرسة يبدأ من القائد الذى يقود المدرسة من خلال التزامه وانتمائه لهذه المدرسة.

وقال حجازى، إننا فى ظل التحول الرقمى والثورة الصناعية الرابعة، والمناهج الدراسية والامتحانات ومخرجات التعلم ونواتجه التى أصبحت مختلفة، لابد أن نعد أبناءنا بشكل معين يتواكب مع هذا التطور، مشيرًا إلى أن إدارة المدرسة منذ 5 سنوات تختلف عن الإدارة المدرسية الآن، وعدم مواكبة المدير لذلك التطور يؤدى إلى عرقلة العملية التعليمية.

وتابع : "أن هناك إصلاح متمركز على المدرسة لأن وحدة التعليم هى المدرسة، لذلك يجب أن تعمل وحدة التدريب على أن المعلم يتدرب داخل المدرسة، فالتدريب على رأس العمل هو إكساب المهارات".

وأضاف أن القائد لابد أن يملك قدرة ورؤية وإبداع من خلال التحفيز وأن يستخرج طاقات الأفراد، حيث إن خصائص هذا المدير ومهاراته تختلف عن مهارات مدير مدرسة من 10 سنوات، موضحًا أن القائد لا يستطيع أن يؤثر فيمن حوله بدون شخصية تمتلك صفات قوة التأثير وهذا من خلال أن يشعر بكل فرد، ويعمل على تفجير الطاقات الإبداعية لدى المرؤسين، والتعامل مع مميزات كل شخص.

ووجه نائب الوزير لشؤون المعلمين رسالة للرواد المثاليين بضرورة التوجه الإيجابى فى الحياة، واكتساب الخبرة والحكمة، وأن يكون له طقوس يحافظ عليها فى أحلك الظروف مثل الحضور مبكرا فى موعد المدرسة، والسلامة النفسية والتصالح مع الذات، وفى نهاية كلمته قدم لهم الشكر على جهودهم، متمنيا لهم دوام التوفيق والإزدهار.

ومن جهته أوضح أحمد موسى، الرائد العام لاتحاد طلاب الجمهورية، أن الهدف من هذه المسابقة تفعيل دور رائد عام اتحاد طلاب المدرسة لدعم تنفيذ أنشطة وبرامج الاتحادات الطلابية والريادة، وتلقى رؤى ومقترحات الرواد العموم للارتقاء بمستوى الأداء المهنى، وتنمية قدرات الرواد العموم وصقل مهاراتهم، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للتنافس البناء بين الرواد العموم وتبادل الخبرات، وتحديد أهم المعوقات التى تواجه الرواد العموم وكيفية مواجهتها.

وأضاف أن أهم معايير المسابقة هى: السمات الشخصية للمسابقة المشروع المقدم من الرائد العام فى ضوء الموضوع المحورى – المهارة فى تفعيل الوسائل التكنولوجية الحديثة – تفعيل اللوائح والقوانين الوزارية / تطبيق القرار الوزارى 62 لسنة 2013 – (الأهداف – المبادئ – الاختصاصات) وتفعيل الريادة وتشكيلات الاتحادات الطلابية بالمدرسة طبقا للقرار 62 لسنة 2013 – القدرة على تذليل المعوقات وتفعيل أنشطة وبرامج الاتحادات الطلابية – أوجه الرعاية للطلاب ذوى القدرات الخاصة – تصور مقترح لتطوير الاتحادات الطلابية بالمدرسة.

يذكر أن التحكيم تم بواسطة متخصصين من داخل وخارج ديوان وزارة التربية والتعليم، وضمت لجان التحكيم نخبة من قيادات الوزارة: الدكتور رمضان محمد رمضان، مدير المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، والدكتورة راندة شاهين، رئيس قطاع التعليم العام، ويسرى محمود، رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية، وخالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى، وهانى صبحى، مدير عام بالشئون القانونية، والدكتور عمرو الدسوقى، مدير عام الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية، ونخبة من أساتذة الجامعات.

كما تم إعلان نتيجة المسابقة بالمرحلة الابتدائية، وفازت بالرائد العام المثالى بالمركز الأول نجلاء لطفى عنتر عبد الهادى بدمياط، والمركز الثانى مصطفى حسنين أحمد محمد، والمركز الثالث سامى السيد عزب أحمد بالإسماعيلية، والمركز الرابع نرمين أحمد محمد محمود بالإسكندرية، والمركز الخامس فاطمة حسن السيد أبو الخير ببورسعيد.

وبالنسبة للفائزين بالمرحلة الإعدادية فاز بالمركز الأول عصام أحمد محمد أحمد بالوادى الجديد، والمركز الثانى هايدى كريم حبيب مينا بالمنيا، والمركز الثالث محسن حسين عبد المحسن بالجيزة، والمركز الرابع جهاد فوزى عثمان بكفر الشيخ، والمركز الخامس جيهان إسماعيل محمد بالغربية.

وفاز بالرائد العام بالمرحلة الثانوية المركز الأول محمد إسماعيل إسماعيل بالقاهرة، والمركز الثانى صبحى أحمد إبراهيم أحمد بالغربية، والمركز الثالث لبنى على عبد الفتاح ببنى سويف، والمركز الرابع عبير حمدى محمد راشد بقنا، والمركز الخامس زينب إبراهيم أحمد مهران بالوادى الجديد.

وتم تكريم الفائزين بالمراكز الخمس الأولى للمراحل الثلاث على مستوى الجمهورية بحوافز مالية وشهادات تقدير وأوشحة.