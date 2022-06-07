الحكومة: إعادة تخطيط مناطق تاريخية بالقاهرة والغردقة

جدة - نرمين السيد - ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة، حيث وافق على إعلان عدد من المناطق كمناطق إعادة تخطيط، تشمل منطقة زرزارة فى مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومنطقة عزبة المطار بالهايكستب، التابعة لحى النزهة بمحافظة القاهرة، ومنطقة حكر السكاكينى بحى الشرابية، التى تخضع لأعمال التطوير ضمن جهود إحياء عدد من المناطق التاريخية.





حضر الاجتماع الدكتور وزير السياحة والآثار، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزير التنمية المحلية محمود شعراوى، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، ونائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات الدكتور أيمن عاشور، ومدير مركز استخدامات أراضى الدولة اللواء ناصر فوزى، ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى المهندس علاء عبد الفتاح، ورئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى المهندس محمد أبو سعدة، والمدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى أيمن سليمان، وباقى أعضاء المجلس من ممثلى الوزارات وذوى الخبرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد، بأن الاجتماع تناول العديد من الموضوعات التى تتعلق بأنشطة التنمية العمرانية، والاشتراطات التخطيطية والبنائية، وكذا تغيير استخدامات بعض الأراضى، إلى جانب موضوعات أخرى تتعلق بالتنسيق الحضارى لبعض مناطق الجمهورية.

وأشار المتحدث الرسمى إلى الموافقة على طلبات إعلان عدد من المناطق كمناطق إعادة تخطيط، بحيث تخضع لتعديل استخدامات الأراضى وفقا للأسس والمعايير المقررة، وتشمل منطقة "زرزارة" فى مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومنطقة عزبة المطار بالهايكستب التابعة لحى النزهة بمحافظة القاهرة، ومنطقة حكر السكاكينى بحى الشرابية، التى تخضع لأعمال التطوير ضمن جهود إحياء عدد من المناطق التاريخية.

ووافق المجلس الأعلى أيضا على عدد من الموضوعات المتعلقة باللجنة النوعية للثقافة والتنسيق الحضارى، حيث اعتمد المجلس حدود واشتراطات الحفاظ على المناطق ذات القيمة المتميزة بمدينة سيوة، والتى تضمنت الأسس الفنية الواجب الالتزام بها عند التعامل والبناء وإضافة أى مكون معمارى بهذه البقعة المميزة، بما يضمن الحفاظ على ما تتميز به "سيوة"، من طابع معمارى وعمرانى فريد، وأساليب مميزة فى البناء، وكذا تراث فنى ثرى بالقيم الجمالية.

واعتمد المجلس الأعلى الدليل الاسترشادى لأسس ومعايير التنسيق الحضارى للصيانة والترميم وإعادة التوظيف للمبانى التراثية، والذى يتضمن قواعد واضحة تم إعدادها وفق مستوى عال من الخبرة والتميز، بحيث تضمن الحفاظ على الطابع الإنشائى والمعمارى المتميز للمبانى التراثية، وتطبيق منهج العمارة الخضراء فى تلك المبانى العريقة، وذلك حرصا على التراث، وإدراكا لقيمته الحضارية.

وفى الوقت نفسه، اعتمد المجلس حدود وأسس الحفاظ على المناطق ذات القيمة المتميزة بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، والتى تحدد الأسس الفنية التى يجب الالتزام بها عند التعامل والبناء وإضافة أى مكون معمارى للمدينة، للحفاظ على أهميتها التاريخية والعمرانية، وما تحتويه من موروث معمارى متميز.

ووافق المجلس على مقترح إعادة إحياء حديقة الأزبكية، والتى تقع داخل حدود منطقة القاهرة الخديوية، بهدف الحفاظ عليها.