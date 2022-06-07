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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /702761/بطولة-كروية-وندوات-تثقيفية-حول-تنظيم-الأسرة-والكشف-المبكر-لسرطان-الثدي-أبرز-فعاليات-مستقبل-وطن-فى-المحافظات-صور

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، اليوم الثلاثاء، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً في إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين، إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

دوت الخليج

بطولة كروية وندوات تثقيفية حول تنظيم الأسرة والكشف المبكر لسرطان الثدي.. أبرز فعاليات "مستقبل وطن" فى المحافظات.. صور

في البداية، استكملت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، سلسلة الاجتماعات التنظيمية، التي تعقدها مع أمانات المحافظات، حيث استضافت الأمانة العامة، محافظات "قنا- سوهاج- أسيوط"، بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، وبمشاركة كل من المهندس حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، واللواء يحيى العيسوي، أمين التنظيم بالحزب، والنائب شريف الجابري، عضو مجلس الشيوخ، وأمين العضوية بالأمانة المركزية.

وتناولت الاجتماعات التنظيمية، بحث سبل العمل خلال المرحلة القادمة، وتعزيز وترسيخ تواجد الحزب بالشارع، والتأكيد على ضرورة الاستمرار في عمل المبادرات المجتمعية، التي يتبناها حزب مستقبل وطن، لدعم الطبقات البسيطة والأكثر احتياجاً.

وفي محافظة القاهرة

نظمت أمانة الشباب بمصر الجديدة، بطولة كأس كرة القدم للمنطقة خلال الفترة من 13 يونيو الجاري حتى 6 يوليو المقبل، ويترقب الجميع انطلاق البطولة والتى تنظم لأول مرة من أجل الكشف عن مواهب جديدة خلال فترة الصيف كأحد الأنشطة الرياضية، ومن المقرر أن تبدأ التصفيات فى المناطق بمشاركة 8 فرق من كل منطقة يتم تصعيد الاربعة فرق الاوائل لدور الـ 16، كأس مصر الجديدة.

وفي محافظة الجيزة

عقدت أمانة قسم الهرم، ملتقي لسيدات القسم للإجابة على استفسارات المتعلقة بمعاش تكافل وكرامة، والكراسة المشروطية، وبدأت فعاليات الملتقي والتأكيد على أهمية دور الأمانة في توفير كافة التسهيلات الممكنة لخدمة أهالي وسيدات الهرم الفضليات، ومن جانب أخر، استمرت أمانة مركز البدرشين، مراجعات الثانوية العامة للعام الثالث علي التوالي بالتعاون مع مجلس الأمناء بالإدارة، وفي إطار أخر، تواصل أمانة مركز أبو النمرس، حملتها للتطعيم ضد فيروس كورونا، كما نظمت أمانة قسم الجيزة، ندوة تثقيفية، للكشف المبكر عن سرطان الثدي، مع مستشفي سعاد كفاكي الجامعي، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وشدد المشاركون في الندوة، علي ضرورة الحصر والاهتمام بمسائلة الكشف الطبي المبكر عن سرطان الثدي وعمل الإجراءات الطبية اللازمة في حالة وجود أورام.

وفي محافظة الفيوم

نظمت أمانة بندر الفيوم، ندوة توعوية حول تنظيم الأسرة، بحضور ممثلين عن مديرية الصحة والسكان والأوقاف بالمحافظة، وعدداً من سيدات المركز وأعضاء وقيادات الحزب، والتي تنظمها أمانة المرأة بقسم أول وثان الفيوم، يأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي اطلقه السيد رئيس الجمهورية، تم خلال الندوة توعية الشباب والبنات المقبلين على الزواج أو المتزوجين، حديثا أن يكون لديهم العقل والاستراتيجية لتخطيط حياتهم وتنظيمها كما تم التأكيد علي أهمية تنظيم الأسرة في المرحلة القادمة مؤكدين أهمية عرض المشاكل المجتمعية الناتجة عن زيادة السكان، ومن جانب أخر، عقدت أمانة مركز الفيوم، ندوة عن مخاطر زواج القاصرات وأضراره علي الأسرة والمجتمع، يأتى ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي اطلقة السيد رئيس الجمهورية، تم خلال الندوة توعية الشباب والبنات المقبلين على الزواج أو المتزوجين حديثا أن يكون لديهم الاستراتيجية لتخطيط حياتهم وتنظيمها كما تم التأكيد علي أهمية تنظيم الأسرة في المرحلة القادمة مؤكدين أهمية عرض المشاكل المجتمعية الناتجة عن زيادة السكان.

وفي محافظة الغربية

نظمت أمانة مدينة زفتى، ندوة تحت عنوان "مستقبلك إختارك"، لتعريف الطلاب بالمدارس بعد المرحلة الإعدادية بخلاف الثانوية العامة، وذلك بمقر الوحدة الحزبية بميت المخلص، وأكد المشاركون في الندوة، على ضرورة التخلص من الموروث الثقافي الذي يخص فكره الثانوية واستغلالها بشكل أفضل والاتجاه نحو مسايره خطة التنمية المستدامة في التوجه نحو التعليم الفني لتخريج دفعات قادره على مواكبه العصر.

ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.