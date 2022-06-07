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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /702760/الاتحاد-الأوروبي-إيران-قامت-بخطوات-لا-تتناسب-مع-الاتفاق-النووي

أعلن الاتحاد الأوروبي، منذ قليل أن إيران قامت بخطوات لا تتناسب مع الاتفاق النووي، موضحًا أن بعض الإجراءات الإيرانية المخالفة للاتفاق النووي لا يمكن العودة عنها.

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وأعرب الاتحاد الأوروبي، في تصريحات نقلتها قناة “العربية” في نبأ عاجل لها، عن قلقه من تخصيب إيران المتزايد لليورانيوم، داعيا إيران التوقف عن ذلك والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

الاتحاد الأوروبي: التوصل لاتفاق نووي مع إيران فرصه تتضاءل

وكان جوزيب بوريل، مفوض السياسة الخارجية داخل الاتحاد الأوروبي قد أعلن في وقت سابق أن إمكانية التوصل لاتفاق مع إيران فيما يتعلق بالاتفاق النووي يتضاءل، موضحا أنه جاهز في أي وقت من أجل إيجاد أي حل للقضايا العالقة في مفاوضات فيينا.

وأشار مفوض الاتحاد الأوروبي إلى أن التوصل لاتفاق نووي مع إيران يتوصل إلى المزيد من الجهد في الفترة المقبلة، وذلك بحسب تصريحات نشرها على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتدوينات القصيرة "تويتر".

والجدير بالذكر أن المفاوضات مع وإيران بشأن الاتفاق النووي قد توقفت في مارس الماضي، وذلك بعد الإصرار الكبير من قبل إيران على رفع اسم الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأمريكية، وهو ما جعل الأمر يصل إلى طريق مسدود حتى الآن.

وكانت فيينا قد استضافت في أبريل العام الماضي مفاوضات يرعاها الاتحاد الأوروبي من أجل التوصل لاتفاق شامل فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي، بعد انسحاب أمريكا منه عام 2018 تحت ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، والذي كان قد أقر عدد من العقوبات على الطرف الإيراني ، ليرد الجانب الإيراني بخفض التزاماته بشأن الاتفاق منذ 2019.

وشددت إيران، أنها ترفض أي تفاوض بشكل مباشر مع إدارة جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الحالي إلا بعد رفع العقوبات من عليها.