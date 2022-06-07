انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد إنجي كيوان.. قصص التحرش في حياة 13 فنانة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /702759/بعد-إنجي-كيوان-قصص-التحرش-في-حياة-13-فنانة

دوت الخليج يرصد أبرز الفنانات اللاتي تعرضن للتحرش

فنانات تعرضن للتحرش

قالت الفنانة إنجي كيوان في حلقتها ببرنامج abtalks الذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش: "كل ما الواحد بيخرج برا بيته في تعرض للتحرش، عادي كل يوم"، مشيرة إلى أنها لا تستطيع ارتداء ملابس تتناسب معها بسبب نظرة الآخرين إليها.

ولم تكن إنجي كيوان الفنانة الأولى التي تحدثت عن التحرش أو تعرضت له حيث سبقها حوالي 13 فنانة منهن الفنانة رانيا يوسف التي كشفت في لقائها ببرنامج "أنا وأنا" مواجهتها للتحرش في الشارع، ولكنها لم تستطع أن تمسك المتحرش.

وأعلنت الفنانة غادة عبدالرازق، أنه تم التحرش بها مرتين في حوار تلفزيوني سابق، أما الفنانة هيفاء وهبي فتعرضت للتحرش عدة مرات، من بينهم عند عرض فيلمها "حلاوة روح” وقت ازدحام صالة العرض.

التحرش والفنانات

أما الفنانة إلهام شاهين، فكشفت تعرضها للتحرش عدة مرات، أبرزها من شخص بحجة التصوير، وكانت الفنانة مايان السيد تبكي في فيديو وهي تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش مرتين، الأولى عندما كانت في الثانوية العامة من زميل لها والثانية كانت من فنان غير مشهور.

ومن جانبها الفنانة زينب غريب كشفت تعرضها للتحرش من قبل طبيب بيطري ووصل الأمر إلى مقاضاته، والفنانة مروة الأزلي فأوضحت أنها تعرضت لذلك أثناء التصوير من قِبل شخص معد للصوت، أما الفنانة كارولين عزمي فكشفت تعرضها للتحرش من شخص كان بسيارة جانبها، والفنانة وفاء عامر نشرت صورة لسيارة وكتبت عليها: متحرش.

اقرأ أيضًا

"هاجر لأمريكا وعمل بعدة وظائف".. ملخص تصريحات سعد لمجرد وسر بكائه على الهواء

ومن جانبها الفنانة بشرى أكدت أنها تعرضت إلى التحرش خلال فترة شبابها، مما دفعها لتقديم فيلم "678"، وأوضحت الفنانة منه شلبي أنها تعرضت للتحرش أيضا من شابا سودانيا حاول تقبيلها بالقوة خلال وجودها بالشارع.

وصدمت الفنانة هالة صدقي الجمهور بقصة تعرضها للتحرش أثناء تقديمها واجب العزاء في الفنانة الراحلة سناء جميل، والفنانة إنجي المقدم أوضحت أنها كانت من ضحايا التحرش عندما حاول شخص غريب أن يتحرّش بها داخل مصعد العمارة.